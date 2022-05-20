آخر ظهور للفنان سمير صبري (صور)

رحل عن عالمنا، منذ قليل، الفنان سمير صبري بعد صراع مع المرض والذي عانى منه فترة طويلة.

وكان آخر ظهور للفنان سمير صبري خلال مجموعة صور نشرها المخرج مجدي أحمد علي، عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»،برفقة الفنان سمير صبري، خلال زيارته له بالمستشفى.

وعلق مجدي أحمد علي قائلا: «سعدت اليوم بزيارة الفنان الكبير والإنسان العظيم سمير صبري، شكرًا لكل الأطباء العظماء، والعاملين بمستشفى المعادي الذين يرعون بكل إخلاص شخصًا نادرًا».

وظهر الفنان الراحل سمير صبري خلال الصور يمسك في يده شهادة تكريمه من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عن فيلمه «2 طلعت حرب»، الذي تسلمها نيابة عنه المخرج مجدي أحمد، وذلك بسبب ظروف مرض سمير صبري والتي منعته عن حضور التكريم.

وفاة سمير صبري

وتوفى، صباح اليوم، الفنان القدير سمير صبري، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية، إذ عانى من مشاكل في القلب، وظل فترة طويلة في المستشفى قبل عودته إلى منزله.

وأعلن خبر الوفاة الإعلامية بوسي شلبي التي نشرت صورة له عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، معلقة: «البقاء لله».