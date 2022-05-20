روسيا تتحرك لمواجهة حلف الناتو بتشكيل 12 قاعدة عسكرية

في خطوة عسكرية تبدو استباقية لمواجهة توسع حلف شمال الأطلسي «الناتو»، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم، عزم موسكو على تشكيل 12 قاعدة عسكرية في الجزء الغربي من البلاد، في إطار الرد على مساعي كل من فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف الذي تعتبر موسكو توسعه تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.

وشدد وزير الدفاع الروسي على أن تهديدات القصف من القوات الجوية الأمريكية ازدادت بأكثر من 15 مرة في أوروبا خلال السنوات الثماني الأخيرة، وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز.

روسيا تتحدث عن مخاوف صريحة من قصف أمريكي جراء توسع حلف الناتو

وقال وزير الدفاع الروسي إن حدة التهديدات على حدود روسيا الشمالية الغربية تصاعدت مع قيام الولايات المتحدة بمناورات عسكرية بمشاركة 30 دولة وأكثر من 40 ألف عسكري، مشددًا على أن هذه المناورات ترفع من حدة التوتر والتهديد بالنسبة لروسيا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن دافع، أمس، عن انضمام كل من السويد وفنلندا إلى الناتو، قائلاً إن هذه الخطوة لا تشكل تهديدًا لأي طرف، في إشارة إلى موسكو التي تُبدي قلقًا من تخلي هلسنكي وستوكهولم عبر الانضمام إلى حلف الناتو عن حياد عسكري طالما التزمتا به.

رئيس وزراء إيطاليا يقدم نصيحة للرئيس الأمريكي بايدن

في سياق متصل، نصح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمساعدة والتسوية بشأن أوكرانيا، وذلك خلال زيارته الأخيرة لواشنطن.

واعتبر رئيس الوزراء الإيطالي أن تلك النصيحة كانت ناجحة، إذ إنه من الصحيح أن بايدن لم يتصل ببوتين، لكن في اليوم التالي حدث اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأمريكي ستيف أوستن ونظيره الروسي سيرجي شويجو.

وتخشى كثير من الدول الأوروبية اتساع رقعة الصراع مع روسيا والتهديدات الروسية لها كذلك في حال انضمت السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي، كون الخطوة تُعتبر استفزازًا لموسكو.