أمريكا تعلق على انضمام فنلندا إلى حلف الناتو... توقعات بتأجيج الصراع

يدخل الصراع الروسي الأوكراني يومه الـ80، فيما تتعالى التجاذبات المختلفة بين موسكو وواشنطن، بعدما علقت أمريكا على طلب انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، مرحبة بتلك الخطوة التي من شأنها تأجيج الصراع بين العالمي الجاري، وتحت عنوان أمريكا تعلق على طلب انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، تداولت الصحف العالمية الخبر مُحذرة من مغبة تلك الخطوة التي تراها واشنطن ضربة قاضية لموسكو، فيما تجد روسيا فيها إشارة لبدء حرب أخرى لن تهدأ مداها.

أمريكا تعلق على طلب انضمام فنلندا إلى حلف الناتو

وبعنوان الخارجية الأمريكية تعلق على طلب انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، تناولت شبكة «سكاي نيوز» عربية، الخبر على لسان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية صامويل وربرج، الذي رأى أن من حق أي دولة تحديد مصيرها ومسارها.

وأوضح وربرج، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تلتزم بضمان استمرار توافر فرص الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي للدول التي ترغب في الانضمام، لافتا إلى أن فنلندا والسويد حلفيتين مقربتين للبيت الأبيض، في تعليق يوضح الرد الأمريكي على انضمام فنلندا إلى حلف الناتو.

الصحف الأجنبية: ترحيب أمريكا بانضمام فنلندا إلى الناتو سيؤجج الصراع

فيما رأت صحيفة «فرانس برنس»، أنَّ تعليق أمريكا على انضمام فنلندا إلى حلف الناتو بالترحيب، من شأنه إطالة أمد الحرب وفتح جبهات جديدة للقتال الذي بدأ في أوكرانيا منذ الـ24 من فبراير الماضي وأسفر عن مقتل وإصابة الآلاف إلى جانب تهجير الملايين.

أما قناة «العربية» فرأت أن الترحيب الأمريكي بانضمام فنلندا إلى حلف الناتو، قد يؤدي إلى غضب المارد الروسي الذي لن ينتظر كثيرًا قبل أن يقابل ذلك برد من شأنه تأجيج الصراع وتهديد الاستقرار.

وتباين تداول الصحف الأمريكية للخبر تحت عنوان «أمريكا تعلق على انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، ما بين مؤيد ومعارض»، فيرى بعضهم أنَّ واشنطن اتخذت خطوة من شأنها توجيه ضربة قاضية لموسكو التي ستتأكّد من دمار خطتها للصراع في أوكرانيا بحسب «واشنطن بوست».