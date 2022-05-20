3 شباب يعتدون على شاب من ذوي الهمم بـ طوخ.. وأسرته تكشف التفاصيل

«لن نترك حقه».. بهذه الجملة أكدت أسرة الشاب عبد العظيم كمال البالغ من العمر20 عامًا، من ذوي الهمم وابن قرية كفر الحصافة مركز طوخ، على مساندتها له، واستكمال الإجراءات القانونية بعد تعرض ابنها للتنمر ومحاولة هتك العرض وربطه وتصويره في مقطع فيديو تم نشره من قبل 3 شباب من قرية مجاورة، بهدف إهانته والاستهزاء به والتنمر عليه.

الاعتداء على شاب من ذوي الهمم في طوخ

كما هدد الشباب الثلاثة، «عبد العظيم» الذي يعاني من إعاقة عقلية لازمته منذ الولادة وجعلته من ذوي الهمم، بعدم إخبار أحدًا بالواقعة، ثم نشروا الفيديو على جزأين عبر تطبيق «تيك توك»، معلنين وجود جزءاً ثالثًا، ولكن جرى ضبطهم وإحالتهم للنيابة التي أمرت بحبسهم بعد ضبط 2 منهم وتسليم الثالث نفسه لجهات التحقيق.

والدة «عبد العظيم»: أصررت على تقديم بلاغًا

«الوطن» أجرت بثًا مباشرًا مع أسرة «عبد العظيم»، بعد تعرضه للتنمر وحبس المتهمين الثلاثة، وقالت والدة الشاب، إن نجلها من ذوي الهمم ومقيمين في قرية كفر الحصافة مركز طوخ، وأنه يتمتع بسمعة طيبة وهادئ الطباع، ويعاني من إعاقة ذهنية منذ ولادته، مشيرة إلى أنها فوجئت بقيام المتهمين بتصوير نجلها وضربه ولمس أماكن حساسة من جسده، وتهديده وترويعه والتنمر عليه، ما دفعها للإصرار على تقديم بلاغ ضد المتهمين في مركز شرطة طوخ، ولظروف ما تنازلت عنه، ولكن أهل مرتكبي الواقعة هددوها وابتزوها فلجأت لمكتب النائب العام، الذي قرر ضبط وإحضار المتهمين.

وطالبت والدة «عبد العظيم» بمعاقبة المتهمين أقصى عقوبة حتى يكونوا عبرة لمن يستغل الإنترنت في التنمر والتهديد والتعدي، خاصة أن ذوي الهمم من المفترض أن يقف المجتمع بجانبهم وليس التنكيل بهم.

شقيق «عبد العظيم»: أريد معاقبة المتهمين بأقصى عقوبة

وقال «محمد» شقيق الضحية، إنه يريد معاقبة المتهمين بأقصى عقوبة ممكنة، حتى يكونوا عبرة لكل من يستخدم تطبيقات الإنترنت في أذى المواطنين، خاصة أن ما حدث لشقيقه كان بهدف التنمر عليه والاستهزاء به وبإعاقته، مؤكدًا أن مكتب النائب العام وإدارة الرصد والبيان، كان لهما دورًا كبيرًا في كشف الواقعة وضبط المتهمين وحبسهم.

وفي سياق متصل، أمرت النيابة العامة أمس الخميس، بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بتهم التعدي على شاب من ذَوي الهمم وهتك عرضه والتنمر به، وتصوير ذلك التعدي ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي.