تسليم 31 كرسيا كهربائيا ومساعدات مالية لعدد من ذوي الهمم بالمنوفية

سلم، اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية 31 كرسيا كهربائيا متحركا ومساعدات مالية ومواد غذائية لعدد من ذوي الهمم من أبناء المحافظة، لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم، وذلك بالتنسيق مع أحد رجال الأعمال.

وأشاد المحافظ بالدور الرائد لرجال الأعمال لمساهمتهم الفعالة في دعم خطة المحافظة، وتقديم الدعم والرعاية الشاملة للأسر الأولى بالرعاية، تماشياً مع مبدأ التكافل الإجتماعي وتقديم يد العون للحالات المستحقة.

لقاءات رد الجميل

يأتي هذا اللقاء استكمالاً لسلسلة لقاءات «رد الجميل» التي حرص محافظ المنوفية على تنظيمها بشكل دوري، لتخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم، بهدف توفير حياة كريمة وآمنة لهم، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، بحضور نائبه محمد موسى، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي ووكيلة مديرية الصحة، وممثلي مديريات القوي العاملة والتموين.

وبدأ محافظ المنوفية لقائه بالاستماع لكل حالة على حده، للاطمئنان على ظروفهم الصحية والمعيشية، ووجه على الفور بتوفير سيارة لنقل حالتين إلى مستشفي الجامعة، وسرعة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، حيث تعاني الأولى من شلل دماغي وتحتاج الي إجراء عملية جراحية في العمود الفقري، والحالة الثانية من مركز أشمون وتحتاج إلى تدخل جراحي عاجل بالنخاع الشوكي.

كما وجه المحافظ وكيلة مديرية الصحة بتحويل حالتين من مركز الشهداء إلى مستشفى المخ والأعصاب بميت خلف، الأولى تعاني من ألم غضروفي بالفقرة الرابعة والخامسة ويحتاج إلى تدخل جراحي، والثانية تحتاج إلى تركيب مفصل بأحد الساقين.

فيما وجه المحافظ بتحويل طفلة إلى مستشفي أشمون العام، حيث تعاني من نزيف في القدمين، وطفلة أخرى إلى التأمين الصحي، إذ تعاني من ضمور وزيادة كهرباء بالمخ وتحتاج إلى صرف علاج شهري لها، موجهاً بضرورة المتابعة المستمرة لتلك الحالات وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية الشاملة حتي يتماثلوا بالشفاء.

التواصل المباشر مع الحالات

وكلف المحافظ مديري مديريات التضامن والتموين والقوي العاملة بالتواصل المباشر مع جميع الحالات، وفحص حالتهم للوقوف على مطالبهم، وتسهيل الإجراءات اللازمة لهم، كل فيما يخصه لتقديم خدمة متميزة من أجل رفع كفاءة مستواهم المعيشي.

وفي نهاية اللقاء، قدمت أسر الحالات الإنسانية الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية، لحرصه واهتمامه بتبني مطالب واحتياجات أصحاب الهمم منذ توليه حقيبة المحافظة والاستجابة الفورية لتلبيتها، مثمنين دوره البارز والملموس في الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في شتي المجالات المختلفة وخاصة مشروعات البنية التحتية ورصف الطرق، فضلاً عن التواصل المباشر مع جموع المواطنين لبحث شكواهم ووضع الحلول الفورية لها.