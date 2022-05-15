عاجل.. ضبط عامل اعتدى جنسيا على طفل من ذوي الهمم في المنوفية

شهد مركز منوف بمحافظة المنوفية، تعدي عامل على طفل جنسيا، بعد استدراجه لمنزله، وحررت والدة الطفل محضرا بالواقعة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة تحقيقها حول الواقعة.

ضبط المتهم بالاعتداء على الطفل

بالانتقال والفحص، وسؤال والدة الطفل المعتدى عليه، أشارت إلى أن ابنها من ذوي الهمم، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وضبط المتهم.

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم منوف، يفيد بتلقي بلاغ من ربة منزل تفيد بقيام عامل بالاعتداء على ابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.