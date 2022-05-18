جامعة عين شمس تتكفل بعلاج الطفلة «هنيدة» راقصة التنورة من ذوي الهمم

استجابت جامعة عين شمس، لاستغاثة والدة الطفلة هنيدة، راقصة التنورة من ذوي الهمم، بعدما عرض الإعلامي يوسف الحسيني، تقريرًا تليفزيونيًا تحت عنوان «هندية.. أصغر راقصة تنورة من ذوى الهمم»، إذ تحدثت نهى محمد، والدة هنيدة، أن ابنتها تبلغ من العمر 9 سنوات، وتعاني من وجود كيس مياه على المخ، وتُريد سرعة علاجها، وذلك خلال برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على شاشة «التليفزيون المصري».

شجعت ابنتي هنيدة على التنورة

هنيدة، أجادت التنورة بشكل مهاري، وتعلمتها وأتقنتها بعد التدرب عليها لمدة شهر ونصف، ثم انطلقت لتقدم حفلات كثيرة وصلت إلى 28 حفلة، رغم أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ قالت والدتها أنها شجعتها على التنورة، ولكن استشارت الطبيب المعالج لحالتها قبل القدوم على الموافقة على الحفلات التي تجريها ابنتها، «الطبيب قالنا مفيش مشكلة، وبنتي بتعمل عروض التنورة على أكتر من أغنيه»، مؤكدة أن ابنتها حصلت على شهادات تقدير عديدة في هذا المجال.

تعاني من كيس مياه في المخ ضاغط على العصب البصري

من هنا جاءت استجابة الدكتورة دينا فاروق أبو زيد رئيس المركز الإعلامي لجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية في البرنامج ذاته، ذكرت فيها أنه فور علم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بحالة الطفلة هنيدة، وجه مستشفى عين شمس التخصصي، بتولي علاجها فورًا، مناشدة والدة الطفلة هنيدة بالتواصل معها، الأمر الذي قابلته والدة الطفلة بترحاب شديد، متمنية أن تلعب ابنتها سباحة في النادي الأهلي، كما ذكرت أن هنيدة تعاني من كيس مياه في المخ ضاغط على العصب البصري، وسبب ضعف في البصر، كما تعاني من نقص المناعة.