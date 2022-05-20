الأوراق المطلوبة للحصول على معاشات المحامين.. تنبيهات عاجلة من النقابة

أصدرت إدارة المعاشات بالنقابة العامة للمحامين، الأوراق المطلوبة للحصول على معاشات المحامين، تحت إشراف مجدي سخي القائم بأعمال النقيب، مشيرة إلى بعض التنبيهات الخاصة المتعلقة بشأن تنظيم العمل بإدارة المعاشات.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاشات المحامين

حددت النقابة الأوراق المطلوبة للحصول على معاشات المحامين بخصوص معاش الدفعة الواحدة للوفاة والعجز الكلي، موضحة أن احتساب الدفعة الواحدة يتم على أساس المستندات المقدمة والتي تفيد الاشتغال الفعلي بالمحاماة طبقًا للقانون، أما في حالات العجز الطبي، يجرى الكشف بمصلحة الطب الشرعي للقواعد المعمول بها.

واستكمالاً للحديث عن الأوراق المطلوبة للحصول على معاشات المحامين، أضافت النقابة، أنه طبقًا لجميع قرارات المجالس السابقة وقرارات الجمعية العمومية، تقدم طلبات العجز والوفاة في أي وقت من العام، كما تقدم طلبات الإحالة إلى معاش التقاعد خلال شهر أكتوبر من كل عام، وعلى الطالب تصفية أعمال مكتبه خلال ثلاثة أشهر والصرف بعد اعتماد اللجنة من أول شهر يناير.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاشات المحامين وتقدير قيمة المعاش

وتابعت النقابة: «نظرًا لأن المادة (196) من قانون المحاماة، المستبدلة في بندها الثاني بالقانون رقم 147 لسنة 2019، قد ربطت قيمة المعاش بسنوات الاشتغال الفعلية، وجعلت تقدير قيمة المعاش محسوبًا على كل سنة من سنوات الاشتغال الفعلية، فإن قيمة المنصرف تستلزم حساب سنوات الاشتغال، مما يتطلبه تقدم المستندات الآتية:

الأوراق المطلوبة في حالة المحامي الحر وأصحاب المكاتب الخاصة

وحددت النقابة الأوراق المطلوبة، في حالة المحامي الحر وأصحاب المكاتب الخاصة، وهي دليل الاشتغال الفعلي بالمهنة عن كل سنة، اعتبارًا من القيد الابتدائي، صورة البطاقة الضريبية، صورة البطاقة الشخصية، بالإضافة إلى صورة بطاقة العضوية، وبرنت تأمينات (قطاع الأعال العام والخاص + القطاع الحكومي) يفيد التأمين من عدمه.

الأوراق المطلوبة في حالة محامي الإدارات القانونية

أما في حالة محامي الإدارات القانونية، فإن الأوراق المطلوبة، هي بيان حالة وظيفية من جهة العمل، موضح بها تاريخ التعيين وتاريخ إنهاء الخدمة والمسمى الوظيفي، ما يفيد الحصول على إجازات بدون مرتب من عدمه، التوكيلات الصادرة من جهة العمل + صورة من قرارات الترقية + صورة تقرير التفتيش الفني، صورة البطاقة الشخصية + صورة بطاقة العضوية.

الأوراق المطلوبة في حالة محامي الشركات الخاصة

كما أشارت نقابة المحامين، في بيان صادر عنها إلى أن الأوراق المطلوبة، في حالة محامي الشركات الخاصة «الخاضعة ق 159 لسنة 1981»، هي بيان من جهة العمل موضح به تاريخ التعيين وتاريخ إنهاء الخدمة، التوكيلات الصادرة من الجهة (ما يفيد الاشتغال بالمهنة عن فترة العمل الحر)، صورة البطاقة الشخصية + صورة بطاقة العضوية+ برنت تأمينات، على أن يراعى تقديم الطلب شخصيًا، أو بتوكيل خاص بإنهاء المعاش.

وتقدم الطلبات في شهر أكتوبر من كل عام، على أن يرفق إفادة برقم الحساب من البنك «أهلي ـ مصر ـ القاهرة»، بالإضافة إلى تمغة محاماة فئة (100 جنيه) على الطلب.