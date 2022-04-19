بريد الوطن.. مات شهيد الواجب وأسد المحاماة

مات نقيب المحامين وهو يؤدى واجبه بإخلاص وتفانٍ فى محراب العدالة نحو مجموعة من زملائه المحامين.. مات من سخر ونذر وصرف ووهب كل حياته لخدمة مصر سواء فى الكتابة فى الصحف ومنها الوطن كجريدة وكوطن.. وهب حياته لخدمة المحامين والمحاماة والدفاع عن حقوقهم وليس لأكل أموالهم وأموال الأرامل واليتامى.. مات من كان مثالاً وقدوة لكل محامٍ شريف.. مات فارس الكلمة والقلم والبيان.. مات القيمة والقامة فى ذمة الله شهيد العمل العام.. وكم كنت مشفقاً عليك يا نقيبى من هموم المرض وأعبائه مع تقدم سنك وخوار قوتك.. رحمك الله أيها الفارس النبيل الصادق عفيف النفس نظيف اليد.. تخيلوا معى كيف كان يعانى الرجل وتحامل على نفسه وتناسى علله وحضر للدفاع عن زملائه ولو لم يحضر لسلخه الجميع وجلده الجميع، مات ليثبت لكم صدقه فى حبكم وإخلاصه لكم.. وداعاً أيها الشيخ الجلىل رحمة الله عليك، دخلت التاريخ بل أنحنى لك احتراماً، وذهبت إلى مكان أفضل مع الأبرار والقديسين لروحك سلام، ولمصر كلها تعزيات السماء.

سامح لطفى هابيل محام بالنقض - أبوتيج

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