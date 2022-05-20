محمد ثروت يحيي الذكرى الأولى لوفاة سمير غانم بباقة ورد وكلمات خاصة

حرصت أسرة الفنان سمير غانم على إحياء الذكرى الأولى لرحيله والتي توافق اليوم 20 مايو 2022ـ من داخل المقابر الخاصة به، وسط حضور محبيه وجمهوره.

محمد ثروت يحيي ذكرى وفاة سمير غانم

وكان أول الحضور للمقابر اليوم لإحياء الذكرى السنوية الاولي لسمير غانم الفنان محمد ثروت الذي وصل المقابر في الساعة الثامنة صباحا وقدم باقة ورد مرسوم عليها اسم سمير غانم وكارت خاص، عليه سورة الفاتحة وكلمات خاصة، منها: «ربنا يرحمك يا أستاذ سمير ويسكنك فسيح جناته».

شقيق سمير غانم: محمد ثروت الأفضل لتجسيد شخصيته

يذكر أن هناك عددا من أقارب الفنان سمير غانم حرصوا على الحضور لإحياء الذكرى السنوية الأولى له كان من بينهم شقيقه حسام وشقيقاته.

وكان قد قال حسام غانم شقيق سمير غانم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفنان محمد ثروت هو أفضل الممثلين لتقديم شخصية الراحل سمير غانم في عمل فني لأنه يشبهه في الكوميديا وكان يحبه للغاية.

إيمي ودنيا يحييان الذكرى الأولى لوفاة والدهما

وحرصت دنيا وإيمي على توجيه رسائل لوالدهما في ذكراه الأولى من خلال حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشرت دنيا سمير غانم صورة لوالدها الراحل وعلقت عليها: «بابي حبيبي أنت في كل لحظة معايا، بحبك أوي يا أجمل وأعظم أب وفنان في الكون، ربنا يرحمك يا رب ويسعدك و يدخلك فسيح جناته.. العالم كله هيفضل فاكرك وهيفضل فاكر موهبتك العظيمة اللي مفيش زيها يا مصدر سعادتنا في حضورك و في غيابك».

كما شاركت إيمي سمير غانم صورة له وكتبت عليها: «النهارده الناس بتقولي معلش يوم صعب عليكي، مايعرفوش أن كل يوم صعب عليا، بابي حبيبي أنت النفس اللي بتنفسه ولما بنام وأشوفك والله بصحي أضحك لوحدي.. ربنا يغفر لك يارب ويفرحك في الجنة انشاء الله زي ما فرحتنا في حياتك.. بحبك من قلبي للأبد».