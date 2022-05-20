انهيار أسرة سمير غانم في أثناء زيارة مقبرته بعد عام من رحيله

تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الفنان القدير سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 20 مايو عام 2021، بعد صراع طويل مع المرض إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

حضور مقبرة الفنان سمير غانم في ذكرى وفاته

وحرص عدد كبير من محبي سمير غانم وأصدقائه على زيارة قبره في السنوية الأولى لوفاته، بالإضافة إلى شقيقه اللواء حسام غانم، وشقيقتيه ومدير أعماله، إذ ظهر عليهم التأثر والانهيار، وكذلك الفنان محمد ثروت الذي حضر في بداية اليوم ووضع الزهور على قبره.

دنيا وإيمي تحييان الذكرى الأولى لوفاة والدهما

كما قامت الفنانة دنيا سمير غانم بالتعبير عن حزنها واشياقها الشديد لوالدها، وأحيت ذكراه الأولى من خلال حسابها بموقع الصور والفديوهات الشهير «إنستجرام»، بعد أن نشرت صورة للراحل وعلقت عليها قائلة: «بابي حبيبي انت في كل لحظة معايا، بحبك أوي يا أجمل وأعظم أب وفنان في الكون».

بينما كتبت الفنانة إيمي سمير غانم على صورة والدها عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، قائلة: «النهارده الناس بتقول لي معلش يوم صعب عليكي، مايعرفوش إن كل يوم صعب عليا، بابي حبيبي أنت النفس اللي بتنفسه ولما بنام وأشوفك والله بصحى أضحك لوحدي».

الظهور الأخير لسمير غانم قبل وفاته

وكان الظهور الأخير للفنان الراحل في رمضان عام 2021 من خلال جملة إعلانية أداها لإحدى شركات الاتصالات، ثم أصيب بعدها بفيروس كورونا المستجد، وبعد تدهور حالته الصحية توفي في 20 مايو 2021، لترحل بعده بأشهر زوجته الراحلة دلال عبدالعزيز.