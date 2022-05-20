سمير صبري يرحل في ذكرى وفاة صديقه سمير غانم.. جمعهما هوا إسكندرية وعشق الفن

سيطر الحزن والألم على الوسط الفني بأكمله اليوم الجمعة، إذ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم يحرص الجميع على إحياء الذكرى الأولى لوفاة الفنان القدير سمير غانم الذي رحل عن عالمنا 20 مايو من العام الماضي، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبعد ساعات قليلة من بداية اليوم رحيل صديقه الفنان القدير سمير صبري الذي توفي منذ قليل بعد صراع طويل مع المرض.

وفاة الفنان القدير سمير صبري

وأعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وفاة الفنان سمير صبري خلال تصريح لـ «الوطن»، قائلًا: «توفي سمير صبري.. البقاء لله»، كما قامت الإعلامية بوسي شلبي بنعيه وإعلان خبر الوفاة عبر حسابها على «إنستجرام»، حيث نشرت صورة له وعلقت قائلة: «البقاء لله».

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى رسائل اشتياق للفنان الراحل سمير غانم، ورسائل تعزية للفنان سمير صبري، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الحدثين.

سمير صبري يوجه رسالة إلى سمير غانم

وكان «صبري» وجّه رسالة إلى «غانم» أثناء ندوة له في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتحدّث خلال هذه الرسالة عن علاقته القوية بسمير غانم والأعمال الكثيرة التي جمعتهما.

وقال خلال الندوة: «يجمعني بسمير غانم الإسكندرية، ومحطة الرمل، وحبنا للمسرح وصورنا على أفيشات، أنا وسمير جمعنا هوا إسكندرية وأحلام وعشق الفن، وعشقنا لبلدنا، وطموحات عديدة جمعتنا».

وأضاف: «اشتغلنا مع بعض أكثر من 30 فيلم، وعملنا في اليونان فيلم اسمه أهلاً يا كابتن، وعملنا في الصيف لازم نحب، وأحضان دافئة، وغيرها من الأفلام».