طارق الشناوي: أعمال سمير غانم لن تموت.. والقادم أفضل لإيمي ودنيا

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إنّه ألّف الكتاب الوحيد عن الفنان الراحل سمير غانم، وذلك قبل وفاته بعامين أو 3 أعوام، مشددًا على أنه أكسير سعادة لكل الناطقين باللغة العربية حول العالم.

وأضاف «الشناوي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم الجمعة، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «سمير غانم أعماله كثيرة ولا تموت، وعندما نفتح أي قناة فضائية سنجد أي شيء يذكرنا به، مثل فوازير رمضان التي يتذكرها الناس، وأصبحت فطوطة شخصية اعتبارية وليست خيالية».

وتابع الناقد الفني: «المسرحية عادة ما تضم منهجين، الإرتجال أو الصرامة مثل الفنان الكبير محمد صبحي، ولكن يحدث شيء ما غير مألوف مثل الخطأ، ويمكن للفنان الكبير أن يتعامل معه ويتحول إلى موقف كوميدي ولو كان هذا الأمر بنسبة ضئيلة، والأساس عند محمد صبحي هو الالتزام بالنص، وكوّن مع لينين رملي ثنائيا مهما».

سمير غانم ومدرسة الارتجال

وأردف: "أما الفنان سمير غانم، فكان ينتمي إلى فن الارتجال، ويجب أن نعيد اعتبار هذا الفن، لأن هذا لمصطلح يرتبط بالخروج عن النص الذي قد يصل إلى مرحلة الابتذال في المفهوم الشعبي، ولكن الحقيقة أن الارتجال فن عظيم تقدم عنه دراسات».

أجمل هدية من ربنا

وواصل: «دنيا وإيمي أجمل هدية من ربنا، ولكنهما فقدا الأب والأم في غضون أشهر قليلة، لكن الفنانين الكبيرين باقيين في أذهان المشاهدة، أما دنيا وإيمي فهما موهبتان كبيرتان ولم يعتمدا على والديهما، والقادم بالنسبة لهما سيكون مبهجا وجميلا».