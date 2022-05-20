عكاشة: نواصل بيع شهادات البنك الأهلي المصري ذات العائد 18%

كشف البنك الأهلي عن استمرار طرح شهادات البنك الأهلي المصري، ذات العائد 18%، دون أي تعديل عليها، وذلك بعد أن أعلنت لجنة السياسات النقدية، أمس الخميس، رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، حيث بلغت قيمة مدخرات العملاء في الشهادة مرتفعة العائد 18% نحو 470 مليار جنيه.

بيع شهادات البنك الأهلي المصري متواصل

وبحسب هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، لـ«الوطن»، إن البنك الأهلي المصري يواصل بيع شهادة الادخار 18%؜ أجل والشهادات البلاتينية أجل 3 سنوات بفائدة 11%، دون تعديل.

ويطرح البنك الأهلي شهادة أمن المصريين حيث تتميز وثيقة تأمين على الحياه للعميل، كما يمكن شراؤها من خلال محفظة الفون كاش، وتصدر للأفراد من سن 18 سنة حتى 59 سنة، حيث يمكن للجهات شراء الشهادة لصالح الأفراد العاملين بها على ألا يمكن الاسترداد خلال مدة 6 سنوات من تاريخ الشراء.

شهادات البنك الأهلي المصري من ضمنها شهادة أمان المصريين

شهادة أمان المصريين، تقدم الشهادة وثيقة تأمين على الحياة للعميل دون كشف طبي ويتم سداد قيمة قسط التأمين الشهري من عائد الشهادة، وتستحق التعويضات في حالة وفاة المؤمن عليه بحد أقصى لحالة الوفاة الطبيعية 50 ألف والوفاة بحادث 250 ألف جنيه، ويمكن سداد مبلغ التأمين «التعويض» حال الوفاة على معاش مضمون الدفع لمدة محددة ، وتسقط وثيقة التأمين حالة قيام العميل باسترداد الشهادة، أو بلوغ العميل سن الـ60.

ويصدر البنك شهادات البنك الأهلي، بالآجال الزمنية بين 3 و5 و7 سنوات، منها الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد الشهري، وتتاح هذه الشهادات عبر بالجنيه المصري، و يصرف العائد شهريا، وتكون مدة الشهادة سنة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتتاح الشهادة من خلال الانترنت البنكي – الأهلي موبايل – مركز الخدمة الهاتفية – فروع البنك الأهلي المصري.

وقررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25%، وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي يوم الإثنين 21 مارس الماضي.