السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية

كشفت الهيئة القومية للسكة الحديد عن مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية، لافتة إلى أنه يتم تعقيم جميع القطارات بصفة مستمرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وإلزام الركاب بارتداء الكمامة الطبية.

مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية

- قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

- قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

- قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.10 صباحا.

- قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

- وتشمل مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.

- قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

- قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.

- قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.35 عصرا.

- قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.10 مساء.

- قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 مساء.

- وتشمل مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

- قطار رقم 927 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

- قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

- قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية «روسي» موعد قيامة الساعة 13.25 ظهرا.

- وتشمل مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية «روسي» موعد قيامة الساعة 17.20 ظهرا.

وبالتزامن مع تحديد مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية، أكدت الهيئة القومية للسكة الحديد في بيان لها، أن عملية تطوير السكة الحديدة مستمرة على قدم وساق من أجل توفير أفضل الخدمات المميزة للركاب.