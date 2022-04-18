مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة وأسعارها قبل أعياد شم النسيم 2022

يبحث المواطنون في الوقت الراهن عن مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة، والعكس أيضاً، حيث تكثر في تلك الآونة حركة التنقلات بين المحافظات بالتزامن مع فترات الأعياد والإجازات، ومنها عيد القيامة المجيد مرورا بشم النسيم وصولاً إلى عيد الفطر المبارك.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة وأسعار التذاكر، وذلك تسهيلا على المواطنين الراغبين في التنقل خلال تلك الآونة.

مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة.. 17 قطارا

- قطار رقم 902 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

- قطار رقم 906 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

- قطار رقم 904 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

- قطار رقم 900 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

- قطار رقم 912 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.

- قطار رقم 914 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

- قطار رقم 916 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

- قطار رقم 918 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 ظهرا.

- قطار رقم 922 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.30 بعد الظهر.

- قطار رقم 196 الإسكندرية الفيوم مختلط «مكيف- محسن» موعد قيامه الساعة 15.40 بعد الظهر.

- قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان موعد قيامه الساعة 17.00 بعد الظهر.

- قطار رقم 118 الإسكندرية القاهرة مختلط «مكيف- مميز» موعد قيامه الساعة 17.20 بعد الظهر.

- قطار رقم 928 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

- قطار رقم 926 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

- قطار رقم 2008 الإسكندرية أسوان VIP موعد قيامه الساعة 20.00 مساء.

- قطار رقم 930 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.

- قطار رقم 934 الإسكندرية أسوان VIP موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

أسعار قطارات الإسكندرية القاهرة.. تبدأ بـ55 جنيها

وبلغت أسعار تذاكر الدرجة الأولى مكيفة، لقطارات الإسكندرية القاهرة 70 جنيهًا، و55 جنيهًا للدرجة الثانية مكيفة، فيما تبلغ قيمة تذاكر قطارات الإسكندرية القاهرة vip 125 جنيه درجة أولى و100 جنيه درجة ثانية.