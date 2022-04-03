دخول برج إشارات طنطا للخدمة ضمن تطوير خط قطارات «القاهرة - الإسكندرية»

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، دخول برج إشارات طنطا والمسافة الأوتوماتيكية بين طنطا وبركة السبع والمسافة الأوتوماتيكية بين طنطا وكفر الزيات، في الخدمة، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة «تاليس» الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، الذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوي الرابع وهو أعلى معدل أمان في العالم، ليكون 199 كم في الخدمة من إجمالي 208 كم.

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من 19 برجا رئيسيا، و15 برجا ثانويا، و80 مزلقانا، وجرى حتى الآن دخول 16 برجا رئيسيا الخدمة وهي (قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – إيتاي البارود – دمنهور – أبو حمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها- قليوب - سيدي جابر- شبرا – التوضيب – بنها - طنطا) و14 برجا ثانويا، و78 مزلقانا، لافتا إلى أن برج إشارات طنطا يتحكم في 101 سيمافور ضوئي، و126 موتور تحويلة، و8 مزلقانات.

زيادة عدد الرحلات

وأضاف أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.