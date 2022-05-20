نقابة المهن السينمائية تنعى سمير صبري: مسيرتك سُطرت في التاريخ المهني

نعت نقابة المهن السينمائية الفنان الكبير سمير صبري الذي رحل عن دنيانا منذ ساعات عن عمر نهاز 85 عاما، بعد صراع مرير مع المرض في الفترة الأخيرة.

السينمائيين: كنت كوكتيل من الإبداع والتميز والتفاني

وقالت النقابة في بيان صادر عنها «نقابة المهن السينمائية تنعى الراحل القدير الفنان سمير صبرى» يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صدق الله العظيم».

وأضاف البيان «وداعاً أبو سمرة تربيت بين شطين وميه، فثقلك الماء والهواء فجاء الإبداع والتميز والتفاني، كنتم كوكتيله من عذوبة الإلقاء ورصانة الحديث والصوت الشجي، وتعدد الثقافات والأداء الذي يسجد الصور الحقيقية لواقعنا فأحببكم الناس وأحببته مرحلة عطاء سٌطرت في التاريخ المهني والإبداعي لينهل منها الأجيال الواعدة والمتعطشة لبناء مكون ثقافي وفني».

السينمائيين: ندعو العلي القدير أن يسكنك فسيح الجنات

اختتم البيان «أياتكم تفاؤل وأمل واجهتم صراع مرير آلام المرض بإرادة على أمل الاستمرار والإبداع ولكن شاءت مشيئة الله أن تنتهي الرحلة ويبقى الإرث والمعنى. ندعو العلي القدير أن يسكنك فسيح الجنات ويلهم أسرتك والأسرة الفنية الصبر والسلوان، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا سمير لمحزونون».