مهرجان القاهرة السينمائي ينعى الفنان سمير صبري

نعت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة الفنان سمير صبري خلال بيان صحفي.

كان له دور بارز في دعم المهرجان

وقالت خلال البيان: تنعى إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفنان الكبير سمير صبري، الذي كان له دورا بارزا في تأسيس ودعم المهرجان منذ عام 1976، إذ جرى اختياره من قِبل الكاتب الصحفي كمال الملاخ، لتقديم فعاليات الدورة الأولى، هذا بخلاف مشاركاته وحضوره المتميز في دورات أخرى، كان آخرها الدورة الـ 43 التي حرص فيها على التواجد خلال تكريم الفنانة الكبيرة نيللي، بجائزة الهرم الذهبي.

وأضاف البيان: «سمير صبري، ممثل ومنتج قدير قدم في مشواره الفني ما يزيد عن 200 عمل تنوعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، هذا بخلاف مساهماته في مجال التقديم التلفزيوني، ومن أبرز أعماله السينمائية (البحث عن فضيحة)، و(الحلم القاتل)، و(بتوقيت القاهرة)، و(لعبة الأشرار)، و(جحيم تحت الماء) وغيرها.

واختتم البيان قائلًا: «وداعا سمير صبري وخالص العزاء لمحبيه في مصر، والوطن العربي».