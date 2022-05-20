حارس عقار سمير صبري يكشف مواقف إنسانية للفنان الراحل مع الجيران: «كله بيحبه»

كشف حارس عقار منزل الفنان الراحل سمير صبري، أبرز المواقف الانسانية مع جيرانه وأصدقائه المقربين، واخر ظهور له داخل منزله.

أخر مرة شوفته كان أول امبارح

وقال حارس عقار منزل سمير صبري خلال لقائة في لايف عبر الصحفة الرسمية لجريدة «الوطن»، ان سمير صبري كان يتواجد بإحدي الفنادق بمنطقة الزمالك عقب خروجه من المتسشفي موضحا:«أخر مرة شوفته كان أول امبارح، كان بياخد ورق من شقته ولكنه لم يستطيع الصعود الي شقته لانه كان يتحرك علي كرسي متحرك، وبعت ليا وطلعت انا والسواق بتاعه نجيب ورق يخصه كان متحاجه».

كان باين علي وجهه علامات التعب

وأستطرد:«كان باين علي وجهه علامات التعب ، سمير صبري كان بيحب أصحابه، حزين اووي علي وفاته لسة فاكر أول مرة شوفته فيها كان سالني اول حاجة وقتها انت منين قولته من طنطا قعد يغني معا طنطا بلدي واحب اعيش».

وتابع :«كان جدع وطيب والناس كلها بتحبه، وكان دايما يساعدنا اول مايلاقي وشنا زعلان يقعد يسالنا مالك لحد مانقوله عندنا ظروف، يساعدنا علي طول اذا كان مساعدة مادية او مساعدة في اي مكان».

موعد ومكان عزاء وجنازة الفنان سمير صبري

ورحل عن عالمنا الفنان القدير سمير صبري صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ86 عامًا، بعد أزمته الصحية الأخيرة التي دخل على أثرها إلى المستشفى،وقررت أسرة الفنان سمير صبري إقامة عزاء الراحل، يوم الاثنين المقبل، في القاعة الرئيسية بمسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة المغرب.