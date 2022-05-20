«التنسيقية» تنعى الفنان الكبير سمير صبري: نموذج شامل

تنعى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الفنان الكبير سمير صبري، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد حياة فنية حافلة.

وامتدت مسيرة الراحل الكبير سمير صبري لأكثر من 60 عاما طاف خلالها بأروقة الفن بداية بالعمل الإذاعي والتليفزيوني كمقدم برامج بالعربية والإنجليزية، ومرورا بعشرات الأفلام والمسلسلات وكان نموذجا للفنان الشامل.

وتتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص العزاء لعائلته ولأسرة الفن المصري والعربي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.