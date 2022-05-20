رئيس المركز القومي للسينما تنعى سمير صبري: ترك تراثا فنيا عظيما

نعت السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما، الفنان الكبير سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز 86 عاما.

وقالت «عزيز» في بيان، إن الفنان الراحل قامة فنية كبيرة، تنوعت أعماله ما بين برامج تليفزيونية تفخر مكتبة التليفزيون ببها، وأعمال مسرحية وسينمائية ودراميه عظيمة.

سمير صبري قامة فنية كبيرة

أضافت أن سمير صبري كان فنانا عظيما، وكان عاشقا للفن، فقد أنتج من ماله الخاص العديد من الأعمال التي أثرت الحياة الفنية والسينمائية، ورحل عنا سمير صبري تاركا لنا تراثا سينمائيا وغنائيا عظيما سيظل خالداً دائما في أذهاننا.

وتقدمت رئيس المركز القومي للسينما، بخالص التعازى لأسرة الراحل متمنية من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.

جدير بالذكر أن الفنان الراحل ولد بالإسكندرية عام 1936، وبدأ عمله كمذيع ليتجه إلى العمل الفني الذي كان يحبه، وقدم الكثير من الأعمال للدراما والسينما والمسرح.

ومن أشهر أفلام سميرصبري، «البحث عن فضيحة، «دقة قلب»، «حكايتي مع الزمان»، «حب وكبرياء»، و«الجلسة سرية»، ومن مسلسلاته «حضرة المتهم أبي»، «حق مشروع»، و«قضية رأي عام»، ومن المسرحيات التي شارك فيها «العبيط».