آخر أفلام سمير صبري.. بكاء وانهيار في تصوير «2 طلعت حرب»: كان بيودع الفن

كان آخر أفلام سمير صبري مشاركته في فيلم «2 طلعت حرب»، والذي لم يعرض في السينمات، وإنما عرض في المسابقة الرسمية لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الحادية عشر.

حصل الفيلم علي إشادات من الجمهور والنقاد فور عرضه بالمهرجان، وقرر الفنان سمير صبري أن يشارك في الفيلم دون مقابل، ولكنه أعجب بالسيناريو بمجرد أن اطلع عليه.

الفنان سمير صبري تأثر بشكل كبير أثناء تصويره الفيلم

وقال الناقد الفني أحمد النجار في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إن الفنان سمير صبري تأثر بشكل كبير أثناء تصويره الفيلم، حيث ظل يبكي في نهاية المشهد، وبدأ المخرج مجدي أحمد علي بالتحدث معه عن سبب البكاء إلا أنه كان يردد: «مش عارف» ، وكأنه كان يودع السينما والتمثيل من خلال هذا المشهد.

سمير صبري يحصل علي جائزة

فيلم «2 طلعت حرب» حصل على جائزة مؤسسة شباب الفنانين المستقلين لمنظمة للمهرجان كأفضل فيلم، ونوهت لجنة التحكيم بأداء الفنان سمير صبري ضيف شرف الفيلم، كأحسن ممثل وبعدها انطلق عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

أبطال فيلم «2 طلعت حرب»

فيلم «2 طلعت حرب»، تأليف هانزادة فكري وإخراج مجدى أحمد على، بطولة سمير صبري، محمود قابيل، عبير صبري، أحمد مجدي، سهر الصايغ، شريف دسوقي، ياسمين الخطيب، علي صبحي، جنا سليم، عمر زهران، رحاب حسين، ميريت عمر الحريري.

في إطار اجتماعي سياسي، دارت أحداث الفيلم في شارع طلعت حرب عبر شقة سكنية تطل على ميدان التحرير، ويستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.