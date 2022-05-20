في حوار سابق لـ«الوطن».. سمير صبري يكشف كواليس مشهد «ده واحد صاحبي ماتعرفوش»

«الدنجوان» الذي كانت الدنيا بالنسبة له «سكر ولافلي»، مزج الثقافة مع الموهبة ونتج عنهما فنان مميز ومذيع فريد، إنه الفنان سمير صبري الذي رحل عن عمر 85 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة تدرّج فيها بين الأدوار الثانوية والبطولة، غاب عن مشاهديه لكنه ترك إرثًا فنيًا كبيرًا، ومشاهد علقت في أذهان جمهوره، لعل أبرزها الذي قام ببطولته مع الزعيم عادل إمام «ده واحد صحبي ماتعرفوش».

49 عامًا هو عمر ذلك المشهد، الذي جمع سمير صبري وعادل إمام في فيلم «البحث عن فضيحة»، ليجسده الثنائي مرة أخرى بعد 47 عامًا على مروره في مسلسل «فلانتينو»، وحمل المشهدان في طياتهما العديد من الكواليس والمواقف التي ربطت بين «الزعيم والدنجوان»، وكوّنت بينهما صداقة قوية استمرت لأعوم طويلة أساسها المودة والحب والاحترام.

حكى الرحل سمير صبري كواليس المشهدين في حوار سابق لـ«الوطن»، موضحًا أنهما في شبابهما كانا دائمًا يبحثان عن الفرصة ويحلمان بالشهرة والبطولة، حتى جاءتهما البداية مع فيلم «البحث عن فضيحة»، بعدما فوجئا في عام 1972 بمكالمة هاتفية من المنتج كمال الليثي، ليطلب منهما أن يكونا بطلي الفيلم، «وإدى كل واحد فينا عقد بمبلغ 1000 جنيه، وقال لنا هحط حواليكم نجوم كتير عشان نبيع الفيلم كويس، ماكناش مصدقين إن الفرصة جت، واستمر عرض الفيلم لفترة طويلة».

الكوميديا هي المسيطرة على كواليس المشهد

خلال تصوير المشهد في مسلسل «فلانتينو» كانت هناك الكثير من الذكريات بين النجمين، فكلما كان يتحدث سمير صبري بجملته المشهورة «ده واحد صاحبي ماتعرفوش» ينفجر العاملون في الاستوديو ضاحكين من كوميديا المشهد، وأحيانًا أخرى لا يتمالك النجمان نفسيهما من الضحك، «وأوقات كتيرة كنا بنضحك أنا وعادل في نص المشهد، واستمرت الناس لفترة تردد تلك الجملة في ضحكهم مع بعض».

ذكريات المشهد بين سمير صبري وعادل إمام

فور أن دخل سمير صبري الاستوديو في 2020 لتصوير المشهد نفسه مع عادل إمام لكن في مسلسل «فلانتينو»، استرجع «الدنجوان» ذكرياته مع صديقه عادل إمام وكذلك الأحلام والطموحات التي كانا يحلمان بها لسنوات طويلة: «افتكرت إني فضلت سنين أتمنى يجمعني بيه عمل فني مرة أخرى».

خلال تصوير مشهد «ده واحد صاحبي ماتعرفوش» في مسلسل فلانتينو، انتشرت حالة من الضحك الشديد من العاملين في الاستوديو: «وقعدنا أنا وعادل نفتكر أيام الفيلم مع بعض، وأقول له فاكر لما شلتك في الفيلم، ونفتكر كل أيام اللوكيشن مع بعض».