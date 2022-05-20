تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة سمير صبري.. حماس ولمسة وفاء لجميل راتب

قدم الكاتب الصحفي أحمد النجار، واجب العزاء في وفاة الفنان الكبير سمير صبري، الذي وافته المنية صباح اليوم، قائلا: «ربنا يرحمه ويصبر كل محبيه وأصدقائه والمقربين منه، إحنا فقدنا فنان كبير جدا، وإعلامي قدير وإنسان راقي بتعاملاته قبل أي حاجة».

مكانش بيعدي أسبوع إلا ما نتقابل

أضاف «النجار»، خلال تصريحات له على تليفزيون «الوطن»، أنه كان محظوظا بصداقته لـ سمير صبري، لافتا إلى أنه على مدار الفترات السابقة، كان يحضر مع الفنان الراحل مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية، وكانت لقاءاتهما سويا مستمرة: «مكنش بيعدي أسبوع إلا ما نتقابل، وكان فيه تليفونات بينا، حتى وهو في المستشفى».

حماس ولمسة وفاء لـ جميل راتب

أضاف الكاتب الصحفي: «في آخر رمضان قبل خروج سمير صبري من المستشفى بأيام، كنا بنعيد تشكيل اللجنة العليا للمهرجان، وكان هو بنفسه بيتصل بالشخصيات العامة، اللي كان حابب يضمها للجنة العليا، ولما حس أنه تعبان صحيا أثر يكون رئيس شرفي للمهرجان، ويجيب رئيس تنفيذي كبير له باع كبير في المجال».

وتابع: «امبارح خرج من غرفته بالمستشفى لينا، وإحنا كنا قاعدين بجواره، وكان زهنة صافي وحاضر، وقرى الملف كلمة كلمة، وطلب مننا نحط اسمنا أنا وقدري، وكتب اسمنا بخط إيده حتى أنا اعتبرتها للذكرى، لأنها بخط إيده، وكان من ضمن الأسماء المكرمة ممثلين شبان، وهو أصر على التعديل، وأن يوضع اسم الفنان جميل راتب، لأنه من أوائل الفنانين والعرب، اللي قدم السينما المصرية في فرنسا».