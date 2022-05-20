البورصة في أسبوع.. رأس المال السوقي يتراجع إلى 691 مليار جنيه

شهدت تداولات البورصة خلال الأسبوع المنتهي، تراجعات جماعية، إذ بلغت الخسائر السوقية للبورصة، نحو 8.9 مليار جنيه، لتختتم المؤشرات تعاملات الأسبوع، على هبوط جماعي.

رأس المال السوقي

سجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية، 691 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهي، في 19 مايو 2022، مقارنة بـ700.1 مليار جنيه في الأسبوع السابق عليه، بخسائر 8.9 مليار جنيه، بانخفاض نسبته 1.3%.

20.1 مليار جنيه إجمالي التداولات

بلغ إجمالي قيمة التداولات في البورصة المصرية، نحو 20.1 مليار جنيه خلال نفس الأسبوع، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 14.9 مليار جنيه في الأسبوع السابق عليه، فيما بلغت أحجام التداول نحو 1.5 مليون سهم، مقارنة بـ1.6 مليار سهم منفذة من خلال 154 ألف صفقة، مقابل 186 ألف عملية.

فئات المستثمرين خلال الأسبوع

سجلت تعاملات المصريين، نسبة 72.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة في البورصة المصرية، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.2%، والعرب على 8.9%، بعد استبعاد الصفقات، وسجّل الأجانب صافي بيع بقيمة 218.4 مليون جنيه، بينما سجّل العرب صافي بيع بقيمة 22.5 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

المؤشرات تتراجع بشكل جماعي

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات الأسبوع المنصرم، على تراجع جماعي، ليغلق المؤشر الرئيسي «إيجى إكس 30»، عند 10549.97 نقطة، بتراجع نسبته 1.2%، بينما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، عند مستوى 1832.65 نقطة، متراجعا بنسبة 0.01% خلال الأسبوع.

تراجع مؤشر مؤشر «إيجي إكس 100» متساوي الأوزان، عند مستوى 2768.86 نقطة، متراجع بنحو 0.62%، فيما تراجع مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 1.64% عند مستوى 1832.09 نقطة.