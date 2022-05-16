«متحدث الوزراء»: لا عقبات لطرح الشركات في البورصة.. المستثمر لن يهرب

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إيجاد سياسة واضحة للدولة في القطاعات التي ستظل فيها وإعلان القطاعات المتروكة للقطاع الخاص والقطاعات التي ستعمل فيها الدولة مع الخاصة، يمنح المستثمر الرؤية الجيدة لكل من يريد استثمار أمواله في مصر.

أهمية وثيقة ملكية الدولة المصرية

أضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، على فضائية «cbc» ويقدمه الإعلامي عمرو خليل: «إعلان وثيقة الملكية للدولة سيجعل هناك إقبالا استثماريا في قطاعات معينة، ولا توجد عقبات لطرح الشركات في البورصة، وفي آليات مختلفة للطرح لتسهيل الأمور، والعوائق القانونية هنجتازها، وهنطرح 10 شركات وده أمر محصلش قبل كده، ومش محبذ إعلان الشركات دي الآن وهتبقى شركات مختلفة وقد يكون فيها أسهم لبنوك حكومية، ومجرد طرح الشركات دي هينشط الاقتصاد وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر».

لا هروب للمستثمرين

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المستثمر لن يأخذ الشركة ويهرب على بلد أخرى ولكن سيضخ دولارات في ظل حاجة الدولة للعملة الصعبة، حيث سيعمل الشخص وفق شروط السوق المصري، مبينا أن الدولة التي تتخلى عن أسهم في وقت معين لتنشيط اقتصادها وتبيع الأسهم من أجل إنعاش الاقتصاد تعمل بشكل صحيح، خاصة إذا كان البيع أفضل من الامتلاك: كل ما تنجح الشركات تبيعها وتدخل مجالات أخرى لبيعها، مفيش دولة بتنجح بتقول مش هبيع وتتمسك بكل شركاتها، خاصة أن هانك قواعد هتطبق، وهيبقى في فرص عمل وعقليات جديدة استثمارية هتدخل وهتفيد البلد».