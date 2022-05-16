أخبار البورصة المصرية.. رأس المال السوقي يتراجع 5 مليارات جنيه

جاءت أخبار البورصة المصرية سلبية، بعدما تراجعت المؤشرات الرئيسية لها اليوم، عند ختام جلسة تعاملات اليوم الاثنين الموافق لـ16 مايو الحالي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة لسوق المال المصرية، نحو 5 مليارات جنيه ليستقر عند مستوى 689 مليار جنيه.

أخبار البورصة المصرية جاءت مع انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي أكس 30 بنسبة 0.69%، ليصل إلى 10461 نقطة بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70 بنحو 18% ليصل إلى مستوى 1821 نقطة، بالإضافة إلى تراجع مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع من حيث النطاق بنحو 3% ليهبط إلى مستوى 2758 نقطة.

أخبار البورصة المصرية.. تنفيذ 31 ألف عملية تداول

ووفقا لبيان حول أخبار البورصة المصرية، سجلت أحجام التداول نحو 817.874 مليون جنيه على 190 شركة بعد تنفيذ أكثر من 31.163 ألف عملية وارتفعت القيمة السوقية لأسهم 37 شركة مقابل تراجع القيمة السوقية لأسهم في الوقت الذي حافظت فيه القيم السوقية لـ81 شركة على استقرارها في ختام جلسة تعاملات اليوم.

أخبار البورصة المصرية.. المستثمرين المصريين إلى الشراء

أخبار البورصة المصرية، أشارت إلى اتجاه المستثمرين المصريين إلى الشراء بعد أن حققوا صافي مبيعات سجلت 136.42 مليون دولار لصالح الأفراد بنحو 59.42 مليون جنيه و 76 مليون جنيه لصالح المؤسسات.

أخبار البورصة المصرية حول المستثمرين العرب، أكدت أن صافي تعاملات المستثمرين العرب سجلت صافي مبيعات بنحو بلغ 23.46 مليون جنيه كان نصيب الأفراد منهم 15.81 مليون جنيه بينما حصلت المؤسسات على 7.64 ملايين جنيه بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع أيضا بصافي مبيعات بلغت نحو 113 مليون جنيه لصالح 111 مليون لصالح المؤسسات بينما حصل الأفراد على 1.8 مليون جنيه.