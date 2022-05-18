أخبار البورصة المصرية.. خبير يوضح أسباب ارتفاع المؤشرات اليوم

شهدت أخبار البورصة المصرية، إغلاق تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع، إذ أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعاً بنسبة 0.34% عند مستوى 10474.8 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.76% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1844.43 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2784.21 نقطة بارتفاع نسبته 0.56%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يهبط بنسبة 0.05%

وهبط مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة طفيفة 0.05%، ليغلق الجلسة عند 1840.04 نقطة، وبلغت قيم التداولات 639.2 مليون جنيه، من خلال التداول على 327.5 مليون سهم، وتنفيذ 28.751 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 188 سهمًا، إذ ارتفع 57 سهمًا، وانخفض 45 سهمًا، واستقرت 86 أخرى.

رأس المال السوقي يربح 1.2 مليار جنيه

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 690.824 مليار جنيه، بمكاسب 1.2 مليار جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب للبيع بصافي 2.6 مليون جنيه للعرب، و73.8 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات المصريين للشراء، بصافي 81.4 مليون جنيه.

أداء متباين لأغلب الأسهم القيادية

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، أغلق مرتفعا بفضل الأداء المتباين لأغلب الأسهم القيادية بالمؤشر الرئيسي واتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 10400.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم 10400 نقطة، يؤهله لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 10600 نقطة مدعوماً باستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية.

الأداء الإيجابي للأسهم الصغيرة والمتوسطة

وتابع «عيد»: «فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فقد استقر أيضاً بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات اليوم، بدعم من الأداء الإيجابي والصعود لبعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة واتجاه المستثمرين الأفراد العرب والأجانب نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة».

ويتوقع عيد، أن استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي 1800 نقطة، قد يدفعه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي 1860 نقطة مدعوما بنشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة.