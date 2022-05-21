هناك عدد من المنشآت غير السكنية التي أنشأت حديثًا، والتي تسعى لتوصيل التيار الكهربائي كالمستشفيات والشركات والمصانع وغيرها لتقديم خدماتها، ولهذا يسعى القائمون عليها للبحث عن إجراءات توصيل الكهرباء كالمستندات، وخطوات التقديم، وغيرها وهو ما كشفه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وبحسب الجهاز فإن هناك عدد من المستندات المطلوبة لتوصيل الكهرباء للمنشآت غير السكنية، ومنها تقديم إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق، وتقديم تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات وإعادة الشيء لأصله، وتقديم تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديه خطوط السكك الحديدية.

وأضاف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن من بين المستندات تقديم موافقة وزارة الموارد المائية والري على تعديه المجاري المائية، وكذلك تصاريح آبار المياه الجوفية للأغراض الزراعية، فضلًا عن تقديم إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية.

وقت تنفيذ توصيل التيار الكهربائي

ووفقًا لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فإن هناك مدة زمنية لتنفيذ توصيل التيار الكهربائي للمستثمرين حدها الأقصى للجهد المنخفض 17 يومًا، وللجهد المتوسط 45 يومًا، تتمثل خطواتها في التالي:

في الخطوة الأولى يتم معاينة الموقع على الطبيعة، وتحديد التصاريح المطلوبة من قبل شركة التوزيع، بعد يوم من إتاحة الموقع للمعاينة.

في الخطوة الثانية يتم إعداد دراسة كيفية التغذية وحساب تكلفة توصيل التغذية، وإبلاغ المستثمر بها خلال أسبوع على الجهد المنخفض، وأسبوعين على الجهد المتوسط من تاريخ تسليم البيانات والمعاينة.

في الخطوة الثالثة يتم تسليم المشترك «كروكي» بتصاريح الحفر خلال يوم واحد.

في الخطوة الرابعة يتم تنفيذ التغذية الكهربائية خلال أسبوع للجهد المنخفض، و4 أسابيع للجهد المتوسط، وذلك طبقًا لحجم الأعمال بعد سداد المستثمر قيمة تكلفة توصيل التغذية وتقديم التصاريح اللازمة.

في الخطوة الخامسة يتم توقيع عقد توريد الطاقة الكهربائية، وتركيب العداد وإطلاق التيار بعد يوم واحد بمجرد سداد كافة مستحقات الشركة طبقاً للاتفاق، والانتهاء من تنفيذ الأعمال.