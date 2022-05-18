«حماية المستهلك»: الاقتصاد المصري حر.. لا يوجد تسعير للسلع والمنتجات

قالت الدكتورة سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن الدولة بوضع الكثير من الخطط والإجراءات من أجل مواجهة أزمة كورونا التي فوجئ الجميع بها، بالإضافة إلى تحركات مختلفة أثناء التعافي من الجائحة.

الديب: حماية المستهلك جهاز حكومي مرتبط بسياسات الدولة

أضافت «الديب»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أن جهاز حماية المستهلك، جهاز حكومي مرتبط بسياسات الدولة، لافتة إلى أن مصر لديها اقتصاد حر، لا يوجد به تسعير للسلع والمنتجات، وقام الجهاز بتقديم طلبات لرئيس مجلس الوزراء، من أجل تحديد مجموعة من السلع الأساسية بسعر محدد ومعلن بمدد زمنية محددة، لحين مرور الأزمة.

الديب: الدولة اتخذت إجراءات لحل الأزمة

استطردت: أن «الدولة خدت إجراءات في عملية حل الأزمة من خلال الشوادر والعربات المتحركة والمبادرات الرئاسية من أجل زيادة المعروض وتقليل الأسعار، وعلى المواطنين مواجهة استغلال التجار في ارتفاع الأسعار، ومعندناش تسعير، لازم نكون فاهمين دة».

وأوضحت أن أدوات الجهاز لضبط الأسواق، تعتمد على قرارات مجلس الوزراء لمراقبة الأسواق، إذ أن الجهاز يراقب ضرورة وضع التجار أسعار المنتجات عليها، وعدم إخفاء السعر، «لو معملش كدة يبقي فيه مخالفة عليه، ولو المواطن لقي سلعة مش عليها سعر أو غالية فعليه أنه ميشتريهاش ويدور على البديل بتاعها».

وتابعت: «بنحذر من الشراء عن طريق الأونلاين، لأنه فيه الكثير من المشكلات، وعايزين ثقافة المستهلك هي اللي تطغى ويحصل على أفضل ما يريد بسعر جيد وخدمة جيدة عبر تغيير ثقافته».