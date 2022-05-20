رئيس جهاز العبور: وفّرنا 50% من استهلاك الكهرباء بتركيب «كشافات ليد»

قال المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور، إنّ الجهاز كان لديه هدف لتحقيقه من خلال 3 محاور رئيسية، أولها تطوير وتوسعة المحاور الرئيسية بالمدينة، وثانيها رفع كفاءة الأحياء والطرق الداخلية، وثالثها تجميل وتطوير الميادين حتى تبدو المدينة بالمظهر الجمالي اللائق كمدينة جديدة.

محور بطول 10 كيلو للربط بين بلبيس وطريق الاسماعيلية

وأضاف الغيطي في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين دعاء جاد الحق ونهى درويش في برنامج «هذا الصباح»، على شاشة «اكسترا نيوز»، أن الجهاز حقق بالمحور الأول الخاص بتطوير المحاور إنجاز هام وهو الإنتهاء من أحد أهم المحاور الرئيسية بالمدينة الذي يخدم المنطقة الصناعية والمنطقة الترفيهية وبالتالي يقدم خدمة ممتازة في نقل البضائع من وإلى مدينة العبور والمنطقة الصناعية الخاصة بها بطول 10 كيلو ويربط طريق بلبيس بطريق الإسماعيلية وهو ما يسهل عمل النقل الثقيل.

وتابع رئيس جهاز مدينة العبور أن المدينة عقدت لقاءا مع المستثمرين الأسبوع الماضي، بخصوص التطوير القائم الآن بالمنطقة الصناعية لسماع متطلباتهم والمشكلات والعقبات التي تواجههم، وأبدوا عددا من الملاحظات تتعلق بصعوبة حركة النقل الثقيل داخل المدينة، وهو ما استجاب له الجهاز على الفور بتوسعة وتهيئة الطرق، مشيرًا إلى أن كل المشروعات التي يقوم بها الجهاز من طرق أو محطات، تطرح ومعها خطة الصيانة الخاصة بها، ويتم التعاقد مع الشركة المكلفة بأعمال الصيانة فلا يجوز صرف أموال ضخمة بالمشروعات ولا يتم الحفاظ عليها.

مشكلة الغاز الطبيعي بالمدينة

واستكمل الغيطي عرض أعمال التطوير التي تضمنت الأهتمام بالإنارة، وتوفير الاستهلاك العالي الذي كان يحدث في السابق، من خلال استبدال 7 آلاف كشاف ليد تستهلك نصف الاستهلاك السابق، وهو ما سينعكس بالإيجاب على موازنة الجهاز، مشيرًا إلى تخطي الجهاز المشاكل المتعلقة بالغاز، والتي ظهرت في وجود بعض المناطق لم يدخل إليها الغاز الطبيعي، وبالتالي عدم القدرة على صيانة الطرق، ولذلك تم التعاقد مع شركة الغاز القائمة بالأعمال والتي بدأت في الانتهاء من أعمالها داخل المدينة لادخال الغاز بهذه المناطق، ومن ثم بدأ الجهاز أعمال رفع الكفاءة سواء كانت أعمال طرق أو تنسيق موقع وأرصفة وإنارة وصيانة لشبكات المياه.