رجل يتهم زوجته بالزنا في 15 مايو.. «الصدفة كشفت الخيانة والعشيق نط من الشباك»

أثناء تغيبه عن المنزل للسعي وراء لقمة العيش، كانت زوجته بالمنزل تقضي الليالي الحمراء مع عشيقها، مستغلةً غياب الزوج المطحون الذي يسعى جاهدًا ليلبي رغباتها التي لا تنتهي، تفاصيل قاسية رواها زوج مخدوع داخل قسم شرطة 15 مايو وعيناه تذرفان بالدموع بعد اكتشاف خيانة زوجته بمحض الصدفة.

تفاصيل الواقعة

عاد الزوج إلى منزله بعد أن أنهى عمله مبكرا على غير عادته ليفاجأ بحركة غير طبيعية في الشقة واضطراب في سلوك زوجته وتعابير وجهها كأنها تحاول أن تخفي أمر ما، ليدخل الزوج إلى غرفة النوم غير مبالٍ بشيء ويفاجأ بملابس داخلية رجالي لا تخصه أسفل السرير، وبسؤال زوجته عن هذه الملابس وعن ظروف وجودها بالمنزل، أنكرت معرفتها بسبب وجودها ليفاجأ بخروج شاب متجردا تماما من ملابسه يقفز مسرعاً من شرفة غرفة النوم ويفر هاربا.

الزوج يحرر بلاغ زنا ضد زوجته

صعق الزوج المخدوع من هول المنظر وسكن مكانه للحظات لا يستطيع الحراك ولم يتمكن لسانه من النطق بكلمة واحدة، بعد صدمته في زوجته التي لوثت شرفه، وطعنته في رجولته، وقرر حينها التوجه لقسم شرطة 15 مايو وتحرير بلاغ ضد زوجته اتهمها فيه بالزنا، وقص تفاصيل الواقعة، على الفور توجهت قوة من قسم مايو إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين صحة البلاغ، الأمر الذي دفع وحدة المباحث للقبض على الزوجة بتهمة الزنا.

وتكثف مباحث قسم شرطة 15 مايو جهودها لضبط المتهم الثاني «العشيق»، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تتابع تفاصيل الواقعة.