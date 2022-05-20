مصرع طالب غرقا وتسمم فتاة وإصابة 6 أشخاص خلال مشاجرة في حوادث متفرقة بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج، خلال الساعات الماضية، عدة حوادث في مناطق مختلفة، أسفرت عن غرق طالب في نهر النيل، وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة بجرجا، وقيام سائق بإشعال النيران في «توك توك»، وإصابة طالبة بتسمم إثر تناول مادة سامة.

غرق طالب في نهر النيل

وجاءت الواقعة الأولى في مركز ساقلتة شمال شرق سوهاج، حيث شهدت دائرة مركز شرطة ساقلتة، مصرع طالب غرقا إثر قيامه بالاستحمام في نهر النيل، وذلك لعدم إجادته السباحة، وجرى انتشال جثته.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة ساقلتة، بورود بلاغ من الأهالي بغرق طفل بنهر النيل دائرة المركز، وتم إانتشال الجثة، وتبين أنها لطالب يدعى «محمود م ح ا»، 18 سنة، ويقيم دائرة المركز، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وأفاد كلا من «أسامة ع م أ»، 18 سنة، طالب، شاهد على الواقعة، و«حسن م ح ا»، 23 سنة، عامل، شقيق المتوفي، ويقيمان بذات الناحية، بأنه أثناء قيام المذكور بالاستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة غرق به، ونفى الأخير الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»، ولا توجد شبهة جنائية.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إصابات في مشاجرة بجرجا

وفي واقعة أخرى، تبلغ لمركز جرجا جنوب سوهاج، بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز.

وبالفحص تبين أنها بين طرف أول «جمال. ح. ح»، 65 سنة، عامل، مصابا بجرح بالساق اليسرى، وشقيقه «طلعت. ح. ح»، 55 سنة، عامل، مصابا بجرح رضي بالرأس، و«عبد العاطي. ش. م»، 45 سنة، عامل، مصابا بجرح رضي بالجبهة والذراع الأيسر، وطرف ثان «حمدي. م. ح»، 61 سنة، عامل، وشقيقه «محمد م ح»، 55 سنة، عامل، و«خالد أ ع»، 20 سنة، عامل، مصابين بجروح رضية بفروة الرأس، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما، بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات على ملكية مسقى مائي بأرضهم الزراعية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية

سائق يشعل النيران في «توك توك»

وفي الحادث الثالث، شهدت محافظة سوهاج، قيام سائق بإشعال النيران في «توك توك»، ملك نجلة زوجته.

وتلقى قسم ثان سوهاج، بلاغا بنشوب حريق في دراجة نارية «توك توك»، دائرة القسم، وتبين نشوب الحريق في دراجة نارية متوقفة على جانب الطريق، ملك «أمل م ح»، 33 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، وتم ضبط المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة.

واتهمت مالكة «التوك توك»، «عبد السلام ذ ع م»، 25 سنة، سائق، ويقيم بندر أخميم «زوج والدة المبلغة» بإشعال النيران في «التوك توك» ملكها، لوجود خلافات، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تسمم طالبة بعد تناولها مادة سامة

وفي الحادث الأخير، تبلغ لمركز المراغة، من المستشفى المركزي، بوصول «سهيلة ص ن»، 15 سنة، طالبة، وتقيم بناحية بندر المراغة، مصابة بحالة إعياء وقيء، وادعاء تناول مادة فسفورية، وتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج العام.

وأفادت والدتها «مديحة س م»، 51 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، بأنه أثناء تواجد نجلتها بالمنزل تناولت «مادة سامة» عن طريق الخطأ ما نتج عنه إصابتها، ولم تتهم أحداً بالتسبب في ذلك.