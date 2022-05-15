أحمد الدريني: جماعة الإخوان مسؤولة عن عثرات مصر حاليا

قال الإعلامي أحمد الدريني، إن من أجل فك طلاسم ما نحن فيه الآن، يجب العودة إلى ما قامت به جماعة الإخوان عندما وصلت إلى الحكم، وسعيهم لتطبيق الاقتصاد الإخواني، أو ما عرف حينها بمشروع النهضة، لافتا إلى أن السياسات التي اعتمدت عليها الجماعة التي قامت خلال عام على استمرارها تمت بممارسات مختلفة.

الدريني: جماعة الإخوان تسببت في فوضى كبيرة

أضاف «الدريني»، خلال حلقة خاصة من برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، أن السؤال الذي يتبادر للأذهان حاليا، هو لأي مدى كانت جماعة الإخوان وأذنابها هم المسؤولين عن العثرات الموجودة في مصر اليوم؟ ولقراءة المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء، يجب أن نعود إلى عام 2011- 2012- 2013، وما تسبب فيه جماعة الإخوان من فوضى.

الاختيار لم يتجنى على فترة حكم الإخوان

وأوضح أنه لاستبيان مدى سوء إدارة الجماعة طيلة عام حكمها، وللرد على مزاعم البعض ممن يتحدثون بأن مسلسل الاختيار تجنى على جماعة الإخوان، فسيكون الفيصل في هذا اللجوء لأطراف خارجية ليس لها مصلحة، وفي أحد تقارير صحيفة الجارديان البريطانية، جاء عنوانه «مصر تعاني أسوء أزمة اقتصادية منذ ثلاثينات القرن الماضي»، وفيه كان التقرير مليئ بالحقائق عن الوضع الاقتصادي المصري.

واستطرد: «التقرير كان فيه نسبة العجز الحكومي من أجل توفير الوقود، وبسبب هذا زاد سعره بنسبة 40%، كما وحصلت جماعة الإخوان على نحو 5 مليارات دولار من بعض الدول، وقالت الجارديان بدلا من الإصلاح الاقتصادي ركز الرئيس مرسي على مبادرات لا معني لها، كإغلاق المحال التجارية بشكل مبكر، لتقليل من أوقات استخدام الكهرباء».