الأزهري: الإخوان احتلوا الكثير من الكتب.. ولا يهمهم هلاك النفوس في سبيل السلطة

قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن هناك الكثير من الكتب المعرفية التي احتلتها جماعة الإخوان الإرهابية وصادرتها لحسابها، واختبأت في منازلنا دون أن ندري، لافتا إلى أن علم مقاصد الشريعة والتفسير وعلوم السيرة النبوية جميعها قد كتب فيها أعضاء الجماعة.

الأزهري: مقاصد الشريعة هي شيء حساس للغاية

وأضاف «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «الحق المبين»، ويقدمه الإعلامي أحمد الدريني، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مقاصد الشريعة هي شيء حساس للغاية، حيث إنه ومع دراسة الفقه والحديث والتفسير فهناك مؤشرات عليا للكتابة في مثل تلك العلوم، «المبدأ الدستوري الأعلى هو المولد لكل ما دونه من فروع الفقه وآداب ومقاصد الشريعة».

وواصل قائلا: «مقاصد الشريعة جت من العالم العز بن عبدالسلام والقرافي والإمام الغزالي وعشرات المجتهدين على رصد واستقراء فروق الشريعة كلمة كلمة، وطلعنا منها هو كل كام ألف فرع فقهي بيدوروا في فلك إيه، ومن مقاصد الشريعة الأول حفظ النفس يعقبه حفظ العقل».

الأزهري يكشف أفكار حسن البنا الخاطئة

وأوضح أن مؤسس جماعة الإخوان، حسن البنا، قال إن القعود عن المطالبة بالحكم جريمة، وجاءت على خلفية فكر الجماعة بأن الحكم هو من أسس الإسلام وليس فروعه، ووقع في خطأ آخر بأن المطالبة في الحكم هو أعظم مقاصد الشريعة، حتى قدم عندهم هذا المقصد عن مقصد حب النفس، وكان سهل عندهم أن تهلك النفوس في سبيل استخلاص الحكم.