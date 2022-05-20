منسق حياة كريمة في البحيرة: نزلنا للناس وقولنالهم أحلامكم إيه؟.. فيديو

كشفت رشا كليب، منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة، عن المشروعات الجاري تنفيذها في قرية «جواد حسني» بمركز أبو حمص، قائلة إن مبادرة حياة كريمة هي أكبر مبادرة تنموية على مر التاريخ وفقا لتقارير الأمم المتحدة.

نزلنا للناس وقولنا لهم أحلامكم إيه؟

وأضافت «كليب»، خلال لقاء ببرنامج «حياة جديدة»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية هند جاد، أن محافظة البحيرة من المحافظات ذات النصيب الأكبر من حيث عدد المراكز المدرجة ضمن حياة كريمة داخل القرى، ويبلغ عدد المراكز في المرحلة الأولى 8 بواقع 1043 مشروعا.

وأكدت أن اختيارات القرى والمراكز يكون وفقا للأكثر احتياجا، وشباب حياة كريمة أجروا استطلاع رأي وحوارات مجتمعية لمعرفة طلبات الأهالي، «لأول مرة في التاريخ يكون عندنا مشروع صاحب القرار فيه المواطن المصري، وبُني على أساس احتياجات المواطنين».

وتابعت: «إحنا في الأول نزلنا للناس قولنا لهم أحلامكم إيه؟ من هنا بدأنا نجمع الاحتياجات، وفي الحقيقة اتحققت الأحلام دي لواقع، وترجمت على أرض الواقع، فهناك مجمعات حكومية ومجمعات زراعية ومستشفيات ومراكز للشباب وتبطين للترع ووحدات معالجة ووحدات للرفع الصحي ومشروعات مياه وغاز وكهرباء».

وأوضحت أن الأهالي قالوا إن القرية أصبحت نموذجا مصغرا من المدن، لافتة إلى أن نسبة الإنجاز في المجمع الحكومي في قرية جواد حسني بنسبة 95%.

6 وحدات خدمية في المجمع الحكومي

من جانبه، قال اللواء مدحت الزغد، رئيس مركز ومدينة أبوحمص، إن عدد سكان مركز أبوحمص يتجاوز 601 ألف نسمة، ومساحته 527 كم، ويحتوي 814 تابعا وتجمعا سكنيا، و31 وحدة قروية أم، وعدد المشروعات 233 مشروعا متنوعا ضمن برنامج حياة كريمة.

وأضاف «الزغد»، خلال لقاء بنفس البرنامج، أن المجمع الحكومي في قرية جواد حسني تتكون من 6 وحدات خدمية منها التموين والسجل المدني والوحدة المحلية ومركز تكنولوجي.