«الزراعة»: علاج وفحص 3 آلاف رأس ماشية مجانا بسوهاج في إطار «حياة كريمة»

أعلن الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية، ختام القافلة البيطرية لمحافظة سوهاج، والتي كانت تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وبالاشتراك مع معاهد الصحة الحيوانية، وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري بسوهاج وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

اختبارات لـ670 حالة

وأجرت القافلة التابعة لوزارة الزراعة، اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار عدد 670 حالة، والكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 593، وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية لعدد 1020 حالة.

34 عملية جراحية

كما تم عمل 34 عملية جراحية، وتحصين عدد 844 حاله بالتحصينات غير سيادية بعدد اجمالي 3161 حالة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري.