«عبدالعاطي»: تأهيل 5000 كيلو من الترع في 10 محافظات بـ«الوادي والدلتا»

أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال ٥٠٦٥ كم بمحافظات الوادى والدلتا، منها ٥٢٨ كم بقنا و٥١٣ كم بالمنيا و٤٨٧ كم ببنى سويف و٣٥٣ كم بسوهاج و٣٢٨ كم بالقليوبية و٣٢١ كم بالشرقية و٣١٩ كم بالدقهلية و٢٩٦ كم بكفر الشيخ و٢٦٨ كم بالإسكندرية و٢٦٦ كم بالمنوفية.

وأضاف «عبدالعاطى» خلال اجتماع لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقى، أنه يجرى تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤٢٠٠ كم، وتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٧٩٦ كم تمهيداً لطرحها للتنفيذ، ليصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى ١٢٠٦١ كم.

وقال الوزير إنه من المستهدف تأهيل ٥١٦ كم من المساقى بمحافظات القليوبية وأسيوط والمنوفية والفيوم والإسكندرية، حيث تم طرح وإسناد ٣٣٠ كم منها، ويجرى تأهيل ٢٥٨ كم من المساقى، والانتهاء من تأهيل ٧٢ كم منها ٣٣ كيلومتراً بالقليوبية و٣٢ كم بالفيوم و٤ كم بأسيوط و٢ كم بالمنوفية و١ كيلومتر بالإسكندرية. وأوضح «عبدالعاطى» أن عملية تحديث المنظومة المائية من خلال تأهيل الترع والمساقى والتحول للرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكى تهدف لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية. وأضاف أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه، وحصول جميع المزارعين على الترع على حصصهم من المياه فى الوقت المناسب.