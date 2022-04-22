«الرى»: «أسبوع القاهرة للمياه» منصة دولية للحوار ومحور دعم واهتمام من المعنيين إقليمياً ودولياً

أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أنه سيتم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان «المياه فى قلب العمل المناخى» برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ إيماناً من الدولة والقيادة السياسية بأهمية محور المياه فى ملف تغير المناخ.

وأضاف «عبدالعاطى» خلال اجتماع مع الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بالوزارة، لمناقشة الترتيبات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه المزمع خلال الفترة من ١٦-١٩ أكتوبر المقبل، أن هذا الحدث السنوى المهم يأتى فى إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية، حيث تُعد من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتتويجاً لدور مصر الإقليمى الرائد فى المنطقة العربية أو الأفريقية.

«عبدالعاطى»: يهدف لرفع الوعى وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية

وأوضح أن الأسبوع يهدف لرفع الوعى بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، ما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً. وأكد حرص الوزارة على عقد الأسبوع بشكل سنوى منذ ٢٠١٨، حيث تم تنظيم أسبوعى القاهرة الثالث والرابع للمياه فى موعدهما، رغم توقف انعقاد معظم الأحداث الدولية المتعلقة بالمياه بسبب جائحة كورونا، من خلال عقد عدد من الجلسات بوجود فعلى مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعقد العديد من الجلسات افتراضياً. وأضاف «عبدالعاطى» أن وزارة الموارد المائية والرى نظمت جلسة خلال المنتدى العالمى للمياه فى السنغال خلال مارس الماضى تحت عنوان «حوار السياسات فى البلدان التى تعانى من ندرة المياه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة» بهدف عرض النتائج التى تم التوصل إليها بهذا الشأن خلال أسبوع القاهرة الرابع للمياه، وإعداد الرسائل التى سيتم صياغتها بشكل نهائى خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه، حيث تمثل هذه الجلسات علامات على طريق الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل فى مجال المياه والذى سيعقد فى نيويورك خلال مارس ٢٠٢٣، مشيراً إلى أنه تم وضع نسختى أسبوع القاهرة الرابع والخامس للمياه على خارطة الطريق للإعداد لهذا المؤتمر الأممى المهم.

وأشار إلى أنه تم فتح باب التقدم بملخصات الأوراق البحثية، حيث استقبلت اللجنة العلمية للأسبوع ملخصات الأوراق البحثية ذات العلاقة بمحاور الأسبوع الخامس، وتقوم اللجنة بتقييمها وتحديد أفضلها تمهيداً لإعلام الباحثين المقبولين لقيامهم بإرسال الأوراق البحثية كاملة والتى سيتم تقييمها وعرض أفضلها خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه.

وقال وزير الرى إن اللجنة العلمية للأسبوع تضم فى عضويتها نخبة كبيرة من خبراء المياه وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية والهيئات والمؤسسات المتخصصة فى مجالات المياه وجهاز شئون البيئة ومعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية، وقامت اللجنة بوضع معايير قبول الأوراق البحثية، وقواعد نشر الأبحاث المميزة التى سيتم قبولها للنشر بالمجلة العلمية للمركز القومى لبحوث المياه، مشيراً إلى أن السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه تكثف مجهوداتها من أجل الإعداد للنسخة الخامسة من الأسبوع، والذى تنظمه وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والوزارات المحلية، وتم إصدار الإعلان الأول للأسبوع الذى يضم معلومات مبدئية عنه.

..وسيشهد مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين

وأوضح أنه من المنتظر أن يشهد الأسبوع مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين فى قطاع المياه والقطاعات الأخرى ذات الصلة من مختلف دول العالم، بالإضافة للعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والعديد من الفئات كالسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم، ويتضمن عروضاً ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، بعدما أصبح الأسبوع واحداً من أهم الأحداث المتعلقة بالمياه على المستويين الإقليمى والدولى.

وشدد على أن فعاليات الأسبوع تتضمن عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجى جامعات وطلاب مدارس، الأمر الذى يضيف زخماً علمياً للأسبوع ويساعد على تبادل الأفكار والخبرات ويساهم فى تحديد مجالات الشراكة والتعاون على كافة الأصعدة والمستويات العلمية والدولية، ويقام على هامش الأسبوع معرض لتكنولوجيا الرى الحديث والرى الذكى وأساليب إعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه، ويتم عقد عدد من المسابقات خلال الحدث، ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج، ومسابقة عرض أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراه فى ثلاث دقائق، والمسابقة القومية لترشيد استخدام المياه (حافظ عليها تلاقيها) والتى تُقام بين المزارعين للعام الخامس على التوالى من خلال أسبوع القاهرة للمياه، ومسابقة «شباب المبتكرين فى مجال المياه» بمشاركة الطلبة من مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية.