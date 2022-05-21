وفاة سمير صبري ومرض مصطفى كامل.. 24 ساعة حزينة على الوسط الفني

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث الحزينة، والتي تفاعل معها الوسط الفني و«السوشيال ميديا».

ونستعرض خلال السطور التاليه أهم تلك الأحداث:

وفاة الفنان سمير صبري

حالة من الحزن الشديد سيطرت على الوسط الفني ورواد «السوشيال ميديا» بعد خبر وفاة الفنان سمير صبري عن عمر يناهز الـ86 عامًا داخل إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وجاء خبر وفاة الفنان سمير صبري صدمة على كل محبيه، خاصة أنه قبل ساعات من وفاته كان يجلس مع عدد من أصحابه ويجهز لفاعليات إحدى المهرجانات، ليلفظ أنفاسه الأخيرة صباح أمس بعد صراع طويل مع المرض، إذ استطاع الانتصار على مرض السرطان بعد علاج عام كامل، ولكن مرض القلب استطاع هذه المرة أن يهزمه.

مرض مصطفى كامل

وأثار الفنان مصطفي كامل حالة من القلق داخل الوسط الفني بعد أن نشر صديقه الملحن حسن دنيا صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهو داخل المستشفى وفي حاله إعياء شديد.

وطمأن الملحن حسن دنيا جمهور مصطفى كامل خلال «الوطن»، مشددا على أن الفنان مصطفى كامل تعرض لتوتر وإجهاد شديد خلال الفترة الماضية بسبب العمل علي ألبومة الجديد، وشعر بإجهاد شديد في أثناء قيادة سيارته، واتصل بابنه وجرى نقله للمستشفى ونصحه الأطباء بالراحة فترة.

حادث محمد ممدوح

أما الفنان محمد ممدوح، فقد غاب عن تكريمه في حفل افتتاح الدورة الـ70 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، اليوم، وأعلنت مقدمة الحفل الإعلامية لميس سلامة، أن غياب الفنان جاء بسبب تعرضه لحادث سير صباح أمس، ولكن طمأنت الحضور على حالته الصحية، قائلة: «هو بخير لكن مقدرش يحضر».

وطمأن ممدوح جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: «جماعة أنا بخير مفيش أي حاجة، والحادث كان بسيط مش أليم ولا حاجة وده الكلام اللي خرج مني بس الصحافة طبعًا كالعادة وصلته لحادث أليم أو حد خانه التعبير ووصلهم الخبر بالطريقة دي»، مضيفًا: «شكرا لكل الناس اللي بعتتلي تطمن عليا وبعتذر مره تانية للمركز الكاثوليكي للسينما عن عدم حضوري حفل الافتتاح».