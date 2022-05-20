غياب محمد صبحي ونعي سمير صبري في افتتاح «الكاثوليكي للسينما»

غاب الفنان محمد صبحي عن تكريمه في حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ 70، اليوم، بجائزة الأب يوسف مظلوم بسبب ظروف خاصة، ونوهت مقدمة الحفل أنه من المقرر أن يتسلم الجائزة يوم الاثنين المقبل في حفل خاص، وشهد الحفل حضور عدد من الفنانين من بينهم هاني شاكر، إلهام شاهين وأحمد عبد العزيز.

حصل الفنان أحمد عبد العزيز على جائزة الإبداع الدرامي من مهرجان المركز الكاثوليكي، وقال خلال كلمته: «أنا سعيد جدا بهذه الجائزة وهذا التكريم، الحمد لله كرمت وحصلت على جوائز كتير بس هذا التكريم له مذاق خاص لأنه من مهرجان المركز الكاثوليكي، لأنه يعتبر نافذة ضوء للسينما المصرية».

أحمد عبد العزيز ينعى سمير صبري: «عزاؤنا أنه موجود بفنه»

وحرص أحمد عبد العزيز على نعي الفنان الراحل سمير صبري، الذي توفي، اليوم، قائلا: «أحب أن أضم تعزيتي لتعزيات زملائي للفنان متعدد المواهب سمير صبري وعزاؤنا أنه موجود بفنه».

وتسلم المخرج مجدي أحمد علي جائزة فريد المزاوي، وقال خلال كلمته: «صحيت من النوم على يد صحفي صدمني بخبر رحيل سمير صبري، أنا علاقتي به حديثة نسبيا، ولكن شفت فنان نادر التكرار، كما فقدنا اليوم شاعر مهم جدا وهو الشاعر مظفر النواب».

هاني شاكر يتسلم جائزة الإبداع الفني من «الكاثوليكي للسينما»: عزيزة على قلبي

بينما قال الفنان هاني شاكر، الذي حصل على جائزة الإبداع الفني، في كلمته: «كل السعادة اللي أنا فيها النهارده مش قادر أوصفها جائزة عزيزة على قلبي والأب بطرس دانيال بيحسسني أن الدنيا لسه بخير»، متابعا: «أحب أقول ربنا يرحم أخويا وحبيبي سمير صبري صعب تعويضه ربنا يرحمه».

وجائزة الريادة الإعلامية، حصلت عليها الإعلامية درية شرف الدين، وزيرة الإعلام سابقا، وقالت خلال كلمتها: «أدين بالفضل لمكتبة المركز الكاثوليكي أثناء تحضيري للدراسة العليا».

وأهدت درية شرف الدين تكريمها لمبنى ماسبيرو، والناقد الراحل يوسف شريف رزق الله.