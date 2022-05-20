منى زكي تهدي جائزة «الكاثوليكي للسينما» لـ سمير صبري: هفتكره دايما بالخير

أهدت الفنانة منى زكي، جائزة أفضل ممثلة في عمل درامي، التي حصلت عليها عن دورها في مسلسل «لعبة نيوتن»، من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، للفنان الراحل سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر ناهز 85 عاما، قائلة إن الفنان الراحل ترك بصمة كبيرة داخل كل شخص بفنه.

وقالت الفنانة منى زكي في كلمة ألقتها على المسرح عقب استلامها للجائزة: «كنت هبقى مبسوطة بالتكريم لولا أن اليوم حزين بسبب رحيل سمير صبري، فقدنا فنانا كبيرا بنحبه وترك بصمة في كل حد، وساعد كل حد فينا، وهفتكره دايما بالخير».

حداد ونعي وإهداء.. سمير صبري حاضر في افتتاح «الكاثوليكي للسينما»

وحرص عدد من الفنانين على نعي الفنان الراحل سمير صبري في كلماتهم خلال حفل افتتاح الدورة 70 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، وقال المخرج مجدي أحمد علي، الذي حصل على جائزة فريد الميزاوي، إنه بالرغم من أن علاقته بالفنان الراحل تعتبر حديثة نسبيا، إلا أنه تأثر برحيله، ووصفه بـ«فنان نادر التكرار».

وقال الفنان هاني شاكر، الذي حصل على جائزة الإبداع الفني، إن خسارة فنان بحجم سمير صبري هي خسارة صعبة للغاية، ووصف الفنان أحمد عبدالعزيز، الفنان الراحل بـ«متعدد المواهب»، قائلا: «عزاؤنا أنه موجود بفنه»، وقالت الفنانة إلهام شاهين، إن تاريخ رحيل الفنان الكبير لن تنساه أبدا.

إهداء دورة المهرجان لروح سمير صبري

وأعلن الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، إهداء الدورة 70 من المهرجان لروح الفنان الراحل، وذلك بعدما وقف الحضور دقيقة حداد على روحه في بداية الحفل.