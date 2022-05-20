دنيا سمير غانم تنعى سمير صبري في افتتاح «الكاثوليكي للسينما»: لن يعوض

تسلمت الفنانة دنيا سمير غانم، تكريم والديها سمير غانم ودلال عبدالعزيز، في افتتاح الدورة الـ70 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، منذ قليل، وقالت في كلمتها إنها تشعر طوال الوقت بحالة حب كبيرة، ووجهت الشكر للمركز الكاثوليكي والأب بطرس دانيال، وطالبت الجمهور بالدعاء لوالديها: «دايما افتكروا بابي ومامي في دعاكم».

وحرصت الفنانة دنيا سمير غانم على نعي الفنان الراحل سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر ناهز 85 عاما، وتزامن رحيله مع الذكرى الأولى لرحيل والدها الفنان سمير غانم، قائلة إنها تعزي نفسها والوطن العربي في فقدان فنان مثقف ولن يعوض.

دنيا سمير غانم تنعى سمير صبري: فنان مثقف لن يعوض

وعن تكريم الفنانين سمير غانم ودلال عبدالعزيز في حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي، قال الأب بطرس دانيال، لـ«الوطن»: «تشرفت بالتعامل مع الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، عن قرب، وكنا نحتفل بعيد ميلاد الفنان الراحل جورج سيدهم، ونذهب إليه في زيارات عديدة، كما كنا نجتمع في زيارات للفنانين المرضى منهم مديحة يسري، نادية لطفي ويوسف داود، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الزيارات العديدة».

وتابع: «كانت الفنانة عضوا في لجنة تحكيم إحدى دورات المهرجان، ولمسنا من خلال تعاملنا معها بساطتها ورقيها على المستوى الإنساني والفني، وكانت صاحبة العديد من المواقف الإنسانية، أما الفنان الراحل فكان بسيطا في التعامل ومحبوب من الجميع».

الأب بطرس دانيال يكشف تفاصيل تكريم سمير غانم ودلال عبدالعزيز

وعن كواليس التواصل مع الفنانة دنيا سمير غانم، لاستلام تكريم والديهما في حفل افتتاح المهرجان، روى الأب بطرس دانيال: «تحدثت في البداية مع الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، خاصة أنها كانت في حالة من الحزن والعزلة بعد رحيل والديها، ولكن عندما بدأت تستعيد نشاطها مرة أخرى، تحدثت معها، وأبدت ترحيبها، خاصة أن الظروف حاليا تسمح بحضورها واستلام التكريم بنفسها».