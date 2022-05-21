كيفية تسريع قرار العلاج على نفقة الدولة: «لو بتعاني من أمراض مستعصية»

يحتاج العديد من الأشخاص خاصة محدودي الدخل إلى الحصول على الخدمات الطبية المجانية، ويعانون مع الأمراض المستعصية وغيرها، ولا يمتلكون أموالًا لذلك، لذا تقدم الدولة تيسيرًا على المواطنين خدمة العلاج على نفقة الدولة، وتوفر ذلك في المستشفيات المختلفة.

ويتساءل الكثيرون عن أماكن تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما نعرض تفاصيله في السطور التالية.

أماكن تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة

وقدم موقع دليل الخدمات العامة التابع للحكومة المصرية، عبر موقعه الإلكتروني أبرز أماكن تقديم خدمة العلاج على نفقة الدولة والمستشفيات التي تقدم تلك الخدمة للمواطنين، إذ يمكن التوجه إلى أحد المستشفيات الحكومية، ومستشفيات التأمين الصحي، أمانة المراكز المتخصصة، المعاهد التعليمية، الجامعات، يتم فيها علاج المواطنين على نفقة الدولة، طالما التزمت المستشفى ببروتوكول التعاون بينها وبين المجالس الطبية المتخصصة.

ويمكن تسريع قرار العلاج على نفقة الدولة بعد الحصول على قرار الموافقة والتواصل مع الخط الساخن لوزارة الصحة لأخذ ميعاد عاجل.

خطوات الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة

- يمكن التوجه إلى أحد المستشفيات التي تقع ضمن نطاق خدمات العلاج على نفقة الدولة، وتحديد موعد مع الطبيب المعالج في مستشفى التأمين الصحي.

- ثم يتم العرض على لجنة ثلاثية للتشخيص.

- إرسال التشخيص إلى وزارة الصحة، وانتظار القرار بالقبول أو الرفض.

الفئات المستحقة للعلاج على نفقة الدولة

1- المواطن مصري الجنسية.

2- المواطن الذي لا يتمتع بمظلة تأمينية.

المستندات المطلوبة للحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة

الأشعة والتحاليل الخاصة بالحالة المرضية.

- شهادة إثبات الحالة.

- التقرير الخاص بالمستشفى للاستحقاق.

- صورة بطاقة المريض.

- تقديم المستندات بالمجلس الطبي بالمحافظة.

ويجري تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة، وفقًا ما ذكرته وزارة الصحة، بموجب القرارات الوزارية رقم 290 لسنة 2010 و206 لسنة 2011، والمتضمنة 250 مستشفى موزعة على محافظات الجمهورية، والمذكورة أعلاه والمستشفيات الحكومية وتشمل المستشفيات العامة والحميات والصدر والرمد وأمانة المراكز المتخصصة.