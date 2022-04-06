الإحصاء: 22.8% زيادة في تكلفة علاج المرضى على نفقة الدولة في 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للصحة، حيث يحتفل العالم بهذا اليوم في 7 أبريل كل عام، وهو الموافق لتأسيس منظمة الصحة العالمية عام 1948 التي تعتبر السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة في المجال الصحي.

وبحسب الجهاز، حصل أكثر من 58% من سكان العالم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم 484 مليون نسمة، كما وصلت حالات الوفاه لأكثر من 6 ملايين حالة حتى الآن، كما وصل عدد المتعافين من المرض لـ418 مليون نسمة.

العلاج على نفقة الدولة

وتابع البيان، أنّ إجمالي عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج والداخل، بلغ 2.9 مليون مريض بتكلفة 11.1 مليار جنيه عام 2021، مقابل 2.7 مليون مريض بتكلفة 9.0 مليار جنيه عام 2020 بزيادة بلغت نسبته 22.8% في تكاليف العلاج، ومن أهم المؤشرات الإحصائية ما يلي:

- بلغ إجمالي عدد المنتفعين بـ التأمين الصحي 57.0 مليون منتفع عام 2020 مقابل 56.9 مليون منتفع عام 2019، بزيادة بلغت نسبتها 0.2%.

- بلغ إجمالي عدد مراكز الإسعاف 1565 مركزا عام 2020 مقابل 1516 مركزا عام 2019 بزيادة بلغت نسبتها 3.2%.

مصدر البيانات

أولا: القطاع الحكومي والعام والأعمال العام:

وزارة الصحة «بيانات أولية» ــ الهيئة العامة للتأمين الصحي «بيانات أولية» ــ الهيئة المصرية للأسعاف الطبي «بيانات أولية» ــ المجالس الطبية المتخصصة للعلاج على نفقة الدولة «بيانات أولية».

ثانيا: القطاع الخاص:

يتم جمع البيانات عن طريق قطاع الفروع الإقليمية «بيانات أولية».