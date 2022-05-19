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الصحة: طب الأسرة نواة التأمين الصحي ويغطي 80% من احتياجات الفرد الصحية

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مريم الخطري
10:59 ص | الخميس 19 مايو 2022
جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤن مبادرات الصحة العامة، إن طب الأسرة هو نواة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وهو الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها وحدات الرعاية الصحية الأولية، وتابع خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لطب الأسرة، أن الوزارة تعمل على تدريب عدد كبير من الأطباء في تخصص طب الأسرة.

مفهوم طب الأسرة

وأوضح مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات الصحية، أن طب الأسرة هو تخصص طبي يعمل على توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع الأعمار داخل الأسرة الواحدة ويعرف جيدا التاريخ المرضي للعائلة الواحدة، وهو قسم الرعاية الأولية الذي يقدم بشكل مستمر وشامل للرعاية الصحية للفرد والأسرة في جميع الأعمار المختلفة.

اليوم العالمي لطب الأسرة

وأضاف «حساني»، أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تعزز من مفهوم طب الأسرة، حيث أصبح يغطي 80% من احتياجات الفرد الصحية وفق أحدث النظم الصحية العالمية، مشيرة الى أن طب الأسرة أصبح بوابة الفرد الأولى للحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة عالميا.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم العالمي لطب الأسرة الذي تنظمه وزارة الصحة والسكان اليوم برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

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