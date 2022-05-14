«الصحة»: 7.3 مليار جنيه مخصصات العلاج على نفقة الدولة في الموازنة الجديدة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن العلاج على نفقة الدولة في الموازنة العامة الجديدة، للدولة يفوق الـ7.3 مليار جنيه، وبه شقان للعلاج أحدهما التأمين الصحي الشامل والآخر على نفقة الدولة، «الناس مش واخدة بالها أن هناك 60 مليون مواطن يخضعون لقانون التأمين الصحي الحالي والبقية يكون علاجهم على نفقة الدولة»، مؤكدًا أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطبيق التأمين الصحي الشامل على الجميع.

دعم التأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة

وأضاف «عبد الغفار»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن التأمين الصحي الشامل يطبق على بعض المواطنين القاطنين في المحافظات التي تم تطبيق المنظومة فيها، فضلًا عن دعم التأمين الصحي على الطلاب، و دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة، ودعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرس، و دعم التأمين الصحي لغير القادرين، بالإضافة إلى دعم التأمين الصحي لغير القادرين ، ودعم التأمين الصحي على الفلاحين.

الصحة تُطلق المرحلة الثانية من حملة «طرق الأبواب» الأسبوع المقبل

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة ستطلق خلال الأسبوع المقبل المرحلة الثانية من حملة «طرق الأبواب» من أجل تشجيع المواطنين على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، إذ ستتحرك قوافل متحركة في 6 محافظات، وذلك من أجل الوصول إلى عدد كبير من الحاصلين على اللقاح في مصر لزيادة نسبة المناعة المجتمعية، وهذا الأمر هو ما يؤهلنا إلى الـ70% مناعة من التلقيح قبل نهاية النصف الثاني من العام الجاري، والبدء في 2023.