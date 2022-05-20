أسعار النفط ترتفع مع تفاؤل بشأن الطلب وتخفيف قيود كورونا في الصين

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، حيث أدى حظر الاتحاد الأوروبي المزمع على النفط الروسي وتخفيف عمليات الإغلاق بسبب COVID-19 في الصين إلى مواجهة المخاوف من أن تباطؤ النمو الاقتصادي سيضر بالطلب.

ارتفاع العقود الآجلة للخامين

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 0.91% عند 113.06 دولار للبرميل، بينما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو على ارتفاع عند 112.7 دولار للبرميل.

وقالت شركة BCA الاستشارية للأبحاث في مذكرة: «احتمالات إعلان حظر الاتحاد الأوروبي عاجلاً وليس آجلاً في أعقاب نجاح ألمانيا في خفض واردات النفط الروسية بأكثر من النصف في فترة قصيرة جدًا»، وفقاً لـ«CNBC».

أداء الخامين خلال الأسبوع

وعلى مدار الأسبوع، كان خام غرب تكساس الوسيط في طريقه لتحقيق مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي للمرة الأولى منذ منتصف فبراير، بينما ارتفع خام برنت بنحو 1% بعد انخفاضه بنحو 1% الأسبوع الماضي.

تخفيف القيود في الصين

وقال كريج إيرلام، كبير محللي السوق في OANDA: «لا تزال المخاطر تميل إلى الاتجاه الصعودي بالنظر إلى إعادة فتح الصين وجهودها المستمرة تجاه حظر نفطي روسي من قبل الاتحاد الأوروبي».

ويتوقع سوق الطاقة رفع بعض القيود المفروضة على فيروس كورونا في شنغهاي لتعزيز الطلب على الطاقة، والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

اتفاق بشأن حظر مقترح لواردات الخام الروسية

ويأمل الاتحاد الأوروبي في إبرام اتفاق بشأن حظر مقترح لواردات النفط الروسية، يتضمن اقتطاعات للدول الأعضاء الأكثر اعتمادًا على النفط الروسي، مثل المجر.