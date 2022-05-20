مرافعة النيابة في واقعة مقتل القس أرسانيوس: المتهم خالف شرع الله «فيديو»

قال ممثل النيابة العامة في القضية التي تحمل رقم 7429 لسنة 2022 جنايات أول المنتزه الخاصة بواقعة قتل القس أرسانيوس وديد رزق الله، كاهن كنيسة العذراء الكائنة بمنطقة كرموز التابعة لمحافظة الإسكندرية، إنه لئن لم يكن من المعتاد تعليق النيابة العامة على حديث المدعين بالحق المدني ولكنه في ضوء ما أحاطت به النيابة العامة من إشاراتهم لتعديل القيد والوصف المحال بها المتهم للمحاكمة الجنائية داخل هذه الساحة المقدسة وخارجها.

المتهم كان يتلو آية قرآنية أثناء المحاكمة

وأردف ممثل النيابة العامة بأنه يسمع نبض قلوب المارة وشهود العيان خوفا مما رأوه، مضيفًا: إننا استمعنا إلى المتهم خلال المحاكمة يتلو قول المولى عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا، صدق الله العظيم، وإن النيابة العامة بوصفها ولي الدم في هذه الدعوى، هي الأولى بالتمسك بهذه الآية الكريمة ممن ضلوا وأفسدوا في الأرض إن الله يدافع عن الحق ويدافع عن المظلوم.

وصوب وكيل النيابة الحديث إلى المتهم قائلاً: «أيها الخوان.. الكافر بنعمة الله.. المعتدي على خلق الله»، مستشهداً بالآيه الكريمة «إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور» وهنا حاول المتهم بقتل القص «أرسانيوس» مقاطعة كلمة وكيل النيابة وتلى بعض الآيات القرآنية.

وأضاف وكيل النائب العام: إن المتهم ظل يردد آية «إن الله يدافع عن الذين آمنوا»، ولكننا نقول له إنه يعتدي على حق الله وشرع الله، وإن الله يدافع عن المظلوم ممن ظلمه، معقباً : «نحمد الله على ضبط هذه الآفة وقت ارتكاب الجريمة وبيده السكينة ملطخة بالدماء»، لأن من مثله خطر على المجتمع.

المتهم يقاطع حديث النيابة

واسترسل ممثل النيابة، أن المتهم خالف شرع الله وقتل النفس التي حرم الله قتلها، وحينها قاطعه المتهم بأنه لم يخالف شرع الله وأنه لم يُكفر مسلمًا، بعدها استكمل ممثل النيابة مرافعته بأن المتهم كان منضما لجماعة تكفر المسلمين، وأنه ارتكب جريمته بدافع عدواني.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، يوم الأربعاء، الموافق 18 من مايو الجاري، بإحالة أوراق المتهم بقتل كاهن الإسكندرية، القمص إرسانيوس وديد، إلى مفتي الديار المصرية لنظر الرأي الشرعي في شأن إعدامه، مع تحديد جلسة 11 يونيو للنطق بالحكم.